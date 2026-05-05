König Charles zeigt Trauer vor Geburtstag von Enkel Archie

Prinz Archie (6) feiert am 6. Mai seinen siebten Geburtstag – doch für seinen Großvater König Charles (77) ist das Datum offenbar mehr Anlass zur Trauer als zur Freude. Royale Experten sind sich einig: Der britische Monarch leidet unter dem anhaltenden Zerwürfnis mit Sohn Prinz Harry (41) und vermisst seine Enkel Archie und Lilibet (4), die mit ihren Eltern in Kalifornien leben. "Ich glaube, König Charles ist voller Bedauern über die gesamte Situation. Er hätte es definitiv nicht so weit kommen lassen wollen", sagte Royal-Experte Duncan Larcombe gegenüber Mirror. "Er hat davon gesprochen, wie sehr er es genießt, Großvater zu sein."

Zuletzt sah Charles seinen Enkel Archie und dessen Schwester Lilibet im Juni 2022, als Harrys Familie das Vereinigte Königreich zum Platinjubiläum von Königin Elizabeth besuchte. Seitdem gab es keine persönliche Begegnung mehr – auch der jüngste Staatsbesuch von Charles und Camilla (78) in den USA schloss kein Treffen mit Harry oder seinen Kindern ein. Dem Royal-Autor Richard Palmer zufolge könnten die mit dem Staatsbesuch verbundene Aufmerksamkeit und das mediale Interesse für die Sussex-Familie "unangenehm" gewesen sein. "Ich bin sicher, dass da Traurigkeit ist", so Palmer. "Es ist für beide Seiten belastend – sowohl für die Sussexes als auch für den König."

Während der Kontakt zu Archie und Lilibet seit Jahren eingeschränkt ist, wird Charles regelmäßig mit seinen britischen Enkeln gesehen: Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) verbringen sichtlich viel Zeit mit ihrem Großvater. Wie sehr ihm die Rolle des Großvaters am Herzen liegt, brachte Charles einst selbst auf den Punkt: "Das Wichtigste ist, sie zu ermutigen. Ihnen Dinge zu zeigen, die ihr Interesse wecken. Eine Bindung aufzubauen, wenn sie noch jung sind, ist sehr wichtig", wird der König zitiert. Umso mehr schmerzt den Experten zufolge die Distanz zu den Sussex-Kindern.

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Getty Images King Charles III. beim Royal Maundy Service in der St Asaph Cathedral in Wales

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Instagram / meghan Prinz Archie, 2025

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Getty Images Prinz Harry, 23. April 2026