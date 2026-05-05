Romina Palm verrät: Wächst Tochter Hazel mehrsprachig auf?

Romina Palm (26) widmet sich auf TikTok den Fragen ihrer Fans. Eins scheint ihre Follower dabei brennend zu interessieren – welche Sprachen Hazel, die kleine Tochter des Models, lernt. Hazel ist knapp ein Jahr alt und wohnt mit Romina und ihrem Partner Christian Wolf (30) auf Zypern. Romina klärt auf: "Hazel wächst tatsächlich zweisprachig auf. Wir reden jeden zweiten Tag mit ihr Englisch."

Die Antwort sorgt für Feedback in der Community – viele fragen sich, was es mit dem ungewöhnlichen Modell auf sich hat. Die gängigste Methode der zweisprachigen Erziehung beinhaltet oft, dass jedem Elternteil eine bestimmte Sprache zugewiesen wird, um beim Kind nicht für Verwirrung zu sorgen. Doch Romina beruhigt ihre Fans. "Unsere Nanny hat davor schon andere Familien betreut und hat das genauso gemacht. Das hat super geklappt", erklärt sie.

Romina und Christian ziehen die kleine Hazel, die im Mai 2025 zur Welt kam, auf unkonventionelle Art groß. Dazu zählt auch, dass sie in Zukunft keine Schule besuchen soll, wie der Unternehmer kürzlich in einem TikTok-Clip verkündete. Stattdessen plane er, einen oder mehrere Privatlehrer zu beschäftigen und Hazel in altersübergreifenden Gruppen mit den Kids von Freunden lernen zu lassen.

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, September 2025

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