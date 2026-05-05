24 Karat: Hailey Bieber glänzt bei Met Gala in Gold-Korsage

Was für ein Auftritt: Hailey Bieber (29) hat bei der diesjährigen Met Gala in New York alle Blicke auf sich gezogen. Die Unternehmerin und Ehefrau von Sänger Justin Bieber (32) erschien auf dem roten Teppich des Metropolitan Museum of Art in einem maßgeschneiderten Saint-Laurent-Kleid und ließ die anderen Gäste staunen. Herzstück des Looks war ein skulpturales, trägerloses Korsett aus 24-karätigem Gold, das an eine antike Rüstung erinnerte. Darunter floss ein langer, figurbetonter Rock in leuchtendem Kobaltblau, bei dessen Bewegungen metallische Gladiatorensandalen zum Vorschein kamen. Passend abgerundet wurde das Ensemble durch große goldene Ohrringe und eine transparente Draperie, die locker über ihr Dekolleté gelegt war.

Das Outfit ist eine Hommage an eine Legende der Modewelt: Der Look orientiert sich an der Couture-Kollektion von Yves Saint Laurent aus dem Herbst 1969, für die der Designer mit dem französischen Bildhauer Claude Lalanne zusammenarbeitete. Lalanne schuf damals zwei skulpturale Korsetts mithilfe eines Galvanisierungsverfahrens, das den Metallen eine besonders realistische Wirkung verlieh. Das metallische Korsett bildete dabei einen bewussten Kontrast zu den luftig-fließenden Stoffen der Kleider. Zur diesjährigen Met Gala, die unter dem Motto "Costume Art" stand, kam Hailey ohne ihren Mann Justin, der zu Hause bei ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues blieb. Der Kleine wird im kommenden September zwei Jahre alt.

Für Hailey ist Saint Laurent schon seit Jahren ein treuer Begleiter auf dem Teppich der Met Gala. Bereits bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt mit Justin im Jahr 2021 trug sie ein langes schwarzes Abendkleid des Hauses. Und auch im vergangenen Jahr setzte sie auf das Label – damals in Form eines taillierten Blazer-Minikleid-Looks. Mit ihrem heutigen Auftritt trägt Saint Laurent mittlerweile zum dritten Mal in Folge zur Met-Gala-Garderobe der Gründerin von Rhode Beauty bei. Ihr allererster Met-Gala-Auftritt datiert übrigens auf das Jahr 2015, als sie damals noch unter dem Namen Hailey Baldwin in einem bestickten hellblauen Minikleid von Topshop die Stufen des Museums erklomm.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York