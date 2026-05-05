Met Gala '26: In diesen Looks entzücken Kylie Jenner und Kim

Kylie Jenner (28) hat bei der diesjährigen, streng reglementierten Met Gala der ehemaligen Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (76) in New York für einen echten Wow-Moment gesorgt. Am 4. Mai bestieg die Unternehmerin in einem Haute-Couture-Kleid von Schiaparelli die Stufen des Metropolitan Museum of Art. Das Kleid verblüffte mit einem Nude-Illusions-Korsett-Oberteil mit täuschend echten Brustdetails sowie einem dramatisch fließenden cremefarbenen Rock mit aufwendiger Perlenverzierung an der Vorder- und Rückseite. Dazu trug Kylie ihre brünetten Haare in sanften Wellen sowie einen beeindruckenden Diamant- und Perlenschmuck, wie Vogue zeigte. Das Motto des Abends, der von Beyoncé (44), Nicole Kidman (58) und Venus Williams (45) als Co-Chairs (Mitvorsitzende) begleitet wurde, lautete "Fashion Is Art". Ehrenvorsitzende war Lauren Sánchez (56) an der Seite ihres Mannes Jeff Bezos (62).

Besonders auffällig an Kylies Look: gebleichte Augenbrauen und eine präzise gesetzte Kusslocke über dem Auge. Hairstylist Iggy Rosales erklärte gegenüber Vogue, wie der Look entstanden ist. "Das Kleid fühlt sich an, als würde es gleich wegrutschen. Es wird zu einer lebendigen Skulptur in Bewegung", so Rosales. Für das Haar wollte er dieselbe Spannung erzeugen wie das Kleid selbst – kontrolliert und präzise, aber mit etwas Flüssigem darunter. "Für mich ging es um die Spannung zwischen etwas Geformtem und etwas Unvollendetem. Ich wollte, dass das Haar das widerspiegelt", resümierte er. Am Ende beschrieb er die Arbeit mit Kylie als weit mehr als bloßes Styling: "Du machst nicht einfach Glamour, du baust einen ganzen Moment. Wenn alles zusammenpasst – das Kleid, das Haar, das Make-up – fühlt es sich an, als hättest du eine Figur erschaffen. Nicht nur einen Look."

Auch Kylies Schwester, Kim Kardashian (45), sorgte mit ihrem Look für Gesprächsstoff: Die SKIMS-Gründerin überzeugte mit einem mandarinenfarbenen Brustpanzer aus Glasfaser des britischen Pop-Künstlers und Bildhauers Allen Jones. Für Kylie war es bereits der neunte Auftritt bei der jährlichen Gala des Costume Institute – ihr Debüt feierte sie 2016 in einem silbernen Fransenkleid von Balmain. Zuletzt sprach sie selbst offen darüber, wie sie ihren eigenen Stil gefunden hat. "Ich glaube, ich finde endlich meinen Platz in der Modewelt", verriet sie gegenüber der britischen Vogue. Die zweifache Mutter – sie hat Tochter Stormi und Sohn Aire mit Ex-Partner Travis Scott (35) – erklärte, dass sie sich erst nach den Geburten ihrer Kinder intensiver mit Mode beschäftigt habe. "Ich war in meinen frühen 20ern voll im Mama-Modus. Danach habe ich angefangen, mehr für mich zu tun. Ich bin viel mehr in die Modewelt eingetaucht, und es macht so viel Spaß. Ich frage mich: 'Warum habe ich das nicht früher gemacht?'"

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Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos und Anna Wintour bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.