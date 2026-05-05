Yvonne Woelke wich Fragen zu Peter schon vor Monaten aus

Yvonne Woelke (46) und Peter Klein (59) gehen seit Kurzem getrennte Wege – doch erste Anzeichen für das Liebes-Aus zeigten sich offenbar schon vor Monaten. Am 20. März tauchte Yvonne bei der Fashionshow von Eric Sindermann (37) in Berlin allein auf und sorgte damit für neugierige Nachfragen. Gegenüber Promiflash erklärte die Reality-TV-Bekanntheit damals nur knapp, Peter sei auf Mallorca und arbeite dort. Als es danach um ihren Beziehungsstatus und weitere Details zu ihrem Liebesleben gehen sollte, schaltete sich jedoch prompt ihr anwesender Manager ein – und blockte weitere Fragen zu Peter konsequent ab.

Der Auftritt bei der Fashionshow war nicht der einzige Moment, in dem das Verhalten von Yvonne Fragen aufwarf. Auch beim Bild-Renntag, zu dem die Blondine ebenfalls ohne Peter erschien, zeigte sich ein ähnliches Bild. Im Gespräch mit Promiflash wich sie den Fragen zu ihrem Partner erneut aus und lenkte das Gespräch auf andere Themen. Nur kurze Zeit später war dann klar, was sich im Hintergrund bereits angebahnt hatte: In einem Interview mit Bild machte Yvonne die Trennung von Peter schließlich offiziell und bestätigte, dass die Beziehung der beiden beendet ist.

Für Peter ist das Aus der Liebe eine große Umstellung, mit der der Realitystar nach eigener Aussage erst einmal zurechtkommen muss. Der TV-Bekannte hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie intensiv er sich mit der neuen Lebenssituation auseinandersetzt und wie viele Gedanken er sich um die gescheiterte Beziehung macht. Yvonne wiederum ist es gewohnt, bei öffentlichen Auftritten sehr genau zu dosieren, wie viel sie von ihrem Privatleben preisgibt. Die Schauspielerin und das Model hatte in der Vergangenheit schon mehrfach deutlich gemacht, dass sie ihr Liebesleben lieber geschützt im Hintergrund halten möchte, auch wenn sie auf roten Teppichen und Events regelmäßig im Rampenlicht steht.

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Imago Yvonne Woelke, Februar 2026

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Instagram / peterklein_official Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2025

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Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025