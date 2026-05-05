Met Gala: Lauren Wasser glänzt mit ihren goldenen Prothesen

Goldenes Strahlen auf dem berühmtesten Teppich der Modewelt: Lauren Wasser (38) sorgte bei der Met Gala im Metropolitan Museum of Art in New York am Montagabend, 4. Mai, für einen echten Wow-Moment. Das Model erschien in einem funkelnden, kurzen Zweiteiler von Prabal Gurung und verzichtete unter dem geöffneten Blazer auf einen BH. Um den Hals lagen mehrere Diamantketten, dazu trug Lauren auffällige Ringe und eine markante Uhr. Ein verzierter Bandana schmückte ihr platinblondes Haar. Der Blickfang: ihre charakteristischen goldenen Prothesen, mit denen sie den Gedanken "Fashion Is Art" eindrucksvoll aufleben ließ.

Das Debüt bei der Met Gala nutzte sie so, um ihre unverwechselbare Ästhetik zu zeigen – und den Beinamen "Das Mädchen mit den goldenen Beinen" mit Leben zu füllen. Hinter dem glänzenden Auftritt steht eine beeindruckende Geschichte. Lauren verlor infolge des toxischen Schocksyndroms 2012 ihr rechtes Bein und 2018 das linke. Über diese Zeit sagte sie dem Magazin Vestal: "Es war der dunkelste Moment meines Lebens." Die Genesung sei hart gewesen, doch sie hielt an ihrem Glauben fest und dachte an ihren jüngeren Bruder: "Ich wollte ihm etwas anderes zeigen — dass man, egal was im Leben passiert, wieder aufsteht", erklärte sie dem Magazin. "Du bist nicht allein. Wenn ich es schaffen kann, kannst du es auch", so Lauren weiter. Heute arbeitet die Aktivistin zudem für den Robin Danielson Menstrual Product and Intimate Care Product Safety Act. Neben ihrem Engagement hat sie als Model internationale Covers wie Vogue, Glamour und Harper’s Bazaar geprägt, lief für Chromat und Louis Vuitton und wurde 2017 in die "Forbes 30 Under 30" aufgenommen sowie 2023 als "Glamour Germany Woman of the Year" geehrt.

Lauren war aber nicht die einzige, die bei der Met Gala mit Gold dominierte und die Kameras auf sich zog. Auch Hailey Bieber (29) setzte auf den Edelmetall-Glanz und erschien in einem maßgeschneiderten Saint-Laurent-Look. Im Zentrum stand ein skulpturales, trägerloses Korsett aus 24-karätigem Gold, das wie eine antike Rüstung wirkte. Dazu kombinierte sie einen langen, figurbetonten Rock in leuchtendem Kobaltblau. Bei ihren Schritten blitzten metallische Gladiatorensandalen hervor. Große goldene Ohrringe und eine transparente Draperie über dem Dekolleté rundeten das Outfit ab. Hinter dem spektakulären Look steckte ein Fashion-Verweis mit Geschichte: Das Korsett war eine Hommage an die Couture-Kollektion von Yves Saint Laurent aus dem Herbst 1969, die in Zusammenarbeit mit dem französischen Bildhauer Claude Lalanne entstand.

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Getty Images Lauren Wasser bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Lauren Wassers Goldprothesen, die sie bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York trug

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Getty Images Lauren Wasser bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Wer ist für euch die Gold-Queen der Met Gala? Lauren Wasser – mutig, modern, unvergesslich. Hailey Bieber – glamourös, skulptural, High Fashion. Ergebnis anzeigen