Sarah Engels begeistert musikalisch & optisch auf ESC-Bühne

Beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien sorgt Sarah Engels (33) nicht nur mit ihrem Song "Fire" für Aufsehen, sondern auch mit einem atemberaubenden Bühnen-Look. In einem Instagram-Video des offiziellen ESC-Accounts ist Sarah bei den Proben in einem goldenen, körperbetonten Body mit tiefem V-Ausschnitt zu sehen, der von strahlenförmigen, glänzenden Elementen eingerahmt wird. Dazwischen sorgen transparente Einsätze mit unzähligen Glitzersteinen bei jeder Bewegung für ein funkelndes Spektakel – und auch die durchsichtigen Ärmel sind mit feinen Applikationen besetzt. Ihre Background-Tänzerinnen sind dabei ebenfalls in Gold gekleidet: Sie tragen asymmetrische One-Shoulder-Bodys aus glänzendem Stoff, dazu lange goldene Handschuhe und transparente Netzstrumpfhosen.

Dass dieser glamouröse Auftritt überhaupt stattfinden konnte, war kurz vor dem ESC noch alles andere als sicher. Die Koffer mit den Bühnenoutfits gingen auf dem Weg nach Wien nämlich verloren. Sarah nahm die Situation mit Humor und witzelte bereits über einen möglichen Auftritt im Schlafanzug. Doch die Entwarnung folgte schnell: Die Airline konnte das Gepäck orten und rechtzeitig nach Wien liefern.

Am Dienstag ist die Sängerin erstmals live im ersten ESC-Halbfinale zu sehen – allerdings außer Konkurrenz, da Deutschland als Teil der "Big Five" automatisch für das Finale qualifiziert ist. Im großen Finale am Samstag kämpft sie dann mit ihrem Song "Fire" um Punkte aus ganz Europa. Die Sängerin wurde durch ihre Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2011 bekannt und ist heute auch als Schauspielerin tätig. Privat ist sie seit 2021 mit dem Fußballer Julian Engels (33) verheiratet, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Aus ihrer früheren Beziehung mit Sänger Pietro Lombardi (33) hat sie außerdem Sohn Alessio.

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Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025

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Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical im Musical Dome Köln am 13.11.2025

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Ehemann Julian