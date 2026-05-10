Bushido und Anna-Maria Ferchichi turteln beim DSDS-Finale

Beim DSDS-Finale in Köln spielten sich hinter den Kulissen romantische Szenen ab, die die TV-Zuschauer nicht zu sehen bekamen. Rapper Bushido (47) saß zwar als Juror auf dem Podium – doch sobald eine Werbepause begann, verließ er seinen Platz, um zu seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) zu eilen. Wie Bild berichtet, hatte sich die 44-Jährige unauffällig unter den Fans im Publikum eingefunden. Abgeschirmt von Sicherheitsleuten verbrachten die beiden dann die kostbaren Minuten miteinander: Sie reichte ihm eine Cola, beide tuschelten vertraut, und es fielen auch immer wieder zärtliche Küsse. Anna-Maria ließ ihrem Mann dabei sichtlich verliebte Blicke zukommen. Ihre gemeinsamen Kinder verfolgten das Finale derweil bei einem gemütlichen Fernsehabend zu Hause.

Gegenüber Bild äußerte sich Anna-Maria sogar über die Kandidatin Constance Dizendorf: "Constance hat mit Abstand am besten gesungen", sagte sie, fügte aber hinzu: "Aber ich bin neutral!" Auch Bushido hatte als Juror klar Partei für die 19-Jährige ergriffen. Den Sieg holte am Ende jedoch Menowin Fröhlich (38). Hinter den Kulissen ging es derweil nicht nur romantisch, sondern auch ein bisschen ausgelassen zu: Jurorin Isi Glück (35) hatte unter ihrem Jurypult eine kleine Schnapsflasche deponiert und scherzte in der Sendung darüber, dass sie sich einen Kurzen gegönnt habe. Unter dem Pult von Dieter Bohlen (72) landete dagegen etwas ganz anderes – seine frisch verliehene Goldene Schallplatte für den Modern-Talking-Hit "Brother Louie".

Nach ihrer Ehekrise im letzten Jahr zeigen sich Bushido und Anna-Maria nun wieder so eng wie lange nicht mehr. Kürzlich sprachen die beiden beim OMR-Festival in Hamburg ungewohnt offen über die härtesten Kapitel ihrer Beziehung. Bushido zog damals vorübergehend aus und lebte allein in Dubai. Er habe dort fast nur noch funktioniert, mit "sieben Therapiesitzungen pro Woche" und ohne echten Austausch. Heute, so klang es beim OMR, sei die Krise überstanden.

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen

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Instagram / bush1do Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi, Januar 2026