"Tatort"-Sommerpause: Neue Krimis und Abschiede im Herbst

Für Tatort-Fans heißt es in diesem Jahr besonders lange durchhalten: Die beliebteste Krimireihe Deutschlands macht eine Sommerpause von ganzen 19 Wochen. Erst am 13. September 2026 flimmern wieder frische Fälle über die Bildschirme. Als offizieller Grund gilt laut kino.de die Fußballweltmeisterschaft, die einen Großteil der Sendezeit in der ARD beansprucht. Dass dabei auch der laufende Sparkurs des Senders eine Rolle spielt, wird zwar nicht bestätigt, lässt sich aber zumindest nicht ausschließen.

Der Herbst hat es dafür umso mehr in sich. Neben neuen Fällen aus Franken mit Fabian Hinrichs als Kommissar Felix Voss und einem neuen Dresdner Krimi mit dem Arbeitstitel "Das, was du zurücklässt" kehrt auch Maria Furtwängler (59) mit dem Fall "König in Gelb" zurück. Besonders gespannt dürfen sich Fans auf den ersten gemeinsamen Auftritt von Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek freuen, die als Kalli Hammermann und Nikola Buvak künftig in München ermitteln – und damit in die Fußstapfen des legendären Münchner Duos Batic und Leitmayr treten. Ihr erster bereits abgedrehter Fall soll ebenfalls noch im Herbst zu sehen sein. Außerdem steht ein Abschied bevor: Harald Krassnitzer (65) und Adele Neuhauser (67) werden in der zweiten Jahreshälfte ein letztes Mal gemeinsam als Wiener Ermittlerduo zu sehen sein.

Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67), die Batic und Leitmayr über mehr als drei Jahrzehnte verkörperten, haben sich bereits im Frühjahr nach 100 gemeinsamen Fällen aus der Reihe verabschiedet. Ihr Abschied markierte das Ende einer Ära – nun folgt mit dem Aus des Wiener Duos der nächste große Einschnitt. Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ermitteln seit Jahren gemeinsam als Moritz Eisner und Bibi Fellner und haben den Wiener "Tatort"-Standort mit ihrer Chemie und ihrem Wiener Schmäh zu einem der beliebtesten der gesamten Reihe gemacht.

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Michele Tantussi/Getty Images "Tatort"-Wand bei der Premiere der Episode "Tatort: Fünf Minuten Himmel" in Freiburg

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Hannes Magerstaedt/Getty Images Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec am Set der "Tatort"-Folge "Mia san jetz da wo's weh tut"

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© ARD Degeto / ORF /E&A Film / Hubert Mican Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, "Tatort"-Darsteller