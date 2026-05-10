"Neue Ära": Helene Fischer kündigt neue Musik für Mai an

Das Rätsel ist gelüftet: Helene Fischer (41) hat das Geheimnis hinter dem mysteriösen Countdown auf ihrer Website aufgedeckt. Die Sängerin kündigte am 8. Mai auf Instagram an, dass am 29. Mai ihre neue Single "Heute Nacht" erscheint. Gleichzeitig präsentierte sie auch das Cover des Songs und ließ ihre Fans wissen: "Das ist der Anfang einer neuen Ära für mich. Am 29.05. ist es endlich so weit. Mein neuer Song 'Heute Nacht' erscheint. Die erste Single aus meinem kommenden Album, auf das ihr sehr gespannt sein dürft."

Ihre Fans reagierten unter dem Post sofort begeistert. Ein Fan schrieb: "Wir haben viel zu lange nicht mehr laut gelebt!" Ein anderer kommentierte: "Womöglich der nächste Sommer/WM-Hit?" Live zu hören sein wird "Heute Nacht" im Rahmen von Helenes "360° Stadion-Tour 2026", die am 10. Juni in Dresden startet und ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum markiert. Für die Konzertreihe setzt sie auf eine aufwendige 360-Grad-Bühne, die zentral in den jeweiligen Stadien positioniert wird. Geplant sind zahlreiche Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden – das Finale steigt am 17. Juli in München.

Einblicke in die Vorbereitung auf die bevorstehende Tour gab Helene bereits vor Kurzem in der ORF-Late-Night-Show "Willkommen Österreich". Dabei zeigte sie sich trotz des nahenden Tourauftakts entspannt und verriet, dass die Proben zu dem Zeitpunkt noch gar nicht begonnen hatten: "Oh Gott, wir haben noch nicht mal angefangen." Gleichzeitig erklärte sie, warum sie das nicht weiter beunruhige: "Ich liebe es, den Druck auch so ein bisschen zu verspüren, und ich mache gerne Dinge last minute."

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Imago Helene Fischer zu Gast in der NDR Talk Show am 29.04.2026 in Hamburg

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Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026

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Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin