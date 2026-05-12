KDRS-Beef mit Georgina: Das wurde laut Elena nicht gezeigt

Elena Miras (34) hat sich jetzt zu dem heftigen Streit mit Georgina Fleur (36) bei Kampf der RealityAllstars geäußert – und dabei enthüllt, dass entscheidende Szenen der Auseinandersetzung im TV gar nicht zu sehen waren. Laut Elena hatte Georgina nicht nur Paco Herb (30), sondern auch sie beleidigt – mit einem "S-Wort". Diese Vorgeschichte sei dem Publikum aber weitgehend verborgen geblieben, wie sie in ihrer Instagram-Story behauptet, weshalb viele Zuschauer den Eskalationsverlauf nicht richtig einordnen könnten.

In ihrer Story erklärt Elena zudem, dass sie im Streit selbst zwar teilweise laut geworden sei, aber nicht beleidigt habe: "Wenn ich wütend werde, dann werde ich teilweise laut – ja, das stimmt, das würde ich immer zustimmen. Aber beleidigend – nein, auf keinen Fall." Ihre eigenen Aussagen seien in der Sendung gepiepst worden, was sie nicht ganz nachvollziehen könne: "Ich habe nur immer wieder erwähnt, dass man mich beleidigt hat im TV mit einem S-Wort", und gefragt, weshalb man einen Menschen als "H*******n" bezeichnet, beteuert sie. Die eigentliche Eskalation sei dann entstanden, als sie Georgina direkt nach dem Grund für die Beleidigung gefragt habe: "Und dann ist es massiv eskaliert da drin."

Kurz nach dem extremen Streit war Elena aus der Show ausgeschieden – offiziell aus "gesundheitlichen Gründen", wie der Sprecher des Formats verkündet hatte. Auslöser für den Konflikt mit Georgina schien zunächst nur, dass Elena sich darüber aufgeregt hatte, dass Paco von Sarah Knappik (39) und Elsa Latifaj aus dem Format gewählt worden war, obwohl Georgina ihn zuvor als "H*******n" beleidigt hatte. Die Schweizerin war übrigens nicht der erste Allstar, mit dem die Dubai-Auswanderin bei "Kampf der RealityAllstars" aneinandergeraten ist – neben Paco hatte sie sich auch schon mit Sam Dylan (35) verkracht.

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Elena Miras und Georgina Fleur bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL II Georgina Fleur bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL II Georgina Fleur, Emmy Russ und Paco Herb bei "Kampf der RealityAllstars" 2026