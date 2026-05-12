Christian Wolf deutet an: Darf er Sohn Noah nicht sehen?

Christian Wolf (30) meldet sich mit einer neuen Andeutung zu Sohn Noah – und das direkt auf Social Media. In einem TikTok-Clip reagiert der Unternehmer auf einen Kommentar, der ihm vorwirft, sich nicht um seinen Sohn zu kümmern. Dabei fällt auf: Während Christian online viele gemeinsame Momente mit Tochter Hazel zeigt, gibt es von Noah seit Längerem kaum etwas zu sehen. Jetzt sagt er, es gebe Gründe für sein Schweigen. Konkrete Details zu der Situation mit Ex-Partnerin und Noahs Mutter Antonia Elena (33) nennt Christian nicht, doch seine Worte lassen durchblicken, dass er seinen Sohn offenbar nicht so häufig sieht, wie er es sich wünschen würde.

In seiner Antwort zeigt sich Christian deutlich getroffen von der Kritik aus dem Netz. Er erklärt in dem Clip, dass er zu solchen Kommentaren schon sehr lange weitgehend schweige und dies auch in Zukunft meist so halten werde. Wenn er mit Hazel Videos teile, bekomme er diese Vorwürfe immer wieder zu lesen. Im TikTok sagt er unter anderem: "Ich frage mich manchmal, ob solche Menschen nicht eigentlich auch so ein bisschen logisch denken, denn vielleicht hat es einen Grund, dass ich dazu nichts sage. Vielleicht ist der Grund nicht, dass ich das nicht will, oder dass ich ein böser Mensch bin, der sich nicht kümmern will, sondern vielleicht gibt es andere Gründe." Er macht außerdem klar, dass verletzende Kommentare ihn trotz seiner Reichweite treffen: "Irgendwo bin ich halt trotzdem auch ein Mensch." Dabei verweist er darauf, dass er selbst fremde Profile nicht aufsucht, um dort grundlose Beleidigungen zu hinterlassen.

Zwischen Christian und Noahs Mutter Antonia Elena läuft es schon länger nicht rund. Noch vor Kurzem hatte er öffentlich im Rahmen eines Online-Beefs den Vorwurf erhoben, seine Ex versuche, seine Beziehung mit Romina Palm (26) zu sabotieren, und hatte sich dazu mit einem "gespaltenen Herzen" in seiner Instagram-Story geäußert. Ob die anhaltenden Spannungen zwischen den beiden auch damit zusammenhängen, wie oft Christian seinen Sohn sehen kann, ließ er in seinem aktuellen Video offen.

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah

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Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn Noah, August 2025