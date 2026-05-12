Khloé Kardashian wird für bearbeitetes Werbefoto verspottet

Khloé Kardashian (41) steht mal wieder im Mittelpunkt eines Shitstorms im Netz. Auslöser ist diesmal eine Werbeanzeige für das Athleisure-Label Fabletics, die diese Woche auf X veröffentlicht wurde. Darauf ist die Realitystar in einem monochromen, taupefarbenen Outfit zu sehen – mit Baseball-Cap, Cropped-Jacke, High-Waist-Hose und einer Umhängetasche auf der Schulter. Zahlreiche Nutzer auf X meldeten sich prompt zu Wort und behaupteten, dass Khloé auf dem Bild kaum wiederzuerkennen sei. Viele werfen ihr und dem Label vor, das Foto übermäßig bearbeitet zu haben.

Die Kommentare fielen teils sehr harsch aus. "Wer ist das?", fragte ein Nutzer schlicht. Ein anderer verglich ihren Look mit einer Arbeitsuniform und schrieb, sie sehe aus "wie ein UPS-Fahrer". Andere hinterließen nur kurze Kommentare wie "Nein danke". Doch es gab auch Stimmen, die das Outfit in Schutz nahmen, so Daily Mail. "Das ist eigentlich ein süßes Outfit. Ich seh dich, Khloé. Ihr hasst einfach nur", schrieb ein Fan. Ein weiterer Nutzer kommentierte schlicht: "Sie ist so hübsch, oh mein Gott." Khloé kooperiert seit Ende letzten Jahres mit Fabletics, der Marke, die Schauspielerin Kate Hudson (47) gegründet hat.

Passend dazu hatte Khloé kurz zuvor in ihrem Podcast "Khloe In Wonder Land" offen über verletzende Kommentare gesprochen, die sie früher wegen ihres Körpers erhalten hat. Gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar sprach sie zudem darüber, dass Stylisten sie auf Shootings oft gar nicht berücksichtigten. "Es gab immer diese Aufmerksamkeit für Kourtney und Kim, aber ich war zu viel Arbeit für die Stylisten oder sie hatten nichts in meiner Größe", erklärte sie. Manche hätten ihr sogar direkt gesagt, sie könnten nicht mit ihr arbeiten. Auch den Unterschied in der Behandlung durch ihr Umfeld, bevor und nachdem sie abnahm, thematisierte sie in ihrem Podcast. "Als ich dicker war, wurde ich sehr anders behandelt als Kourtney und Kim. Als ich viel Gewicht verlor und anders aussah, war die Behandlung, die ich bekam, so viel besser", sagte sie. Khloé ist die jüngste der drei Schwestern.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Sportoutfit

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den Duftstars 2025 in Düsseldorf: Khloé Kardashian mit ihrem Award

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Khloé Kardashian und Kourtney Kardashian im Jahr 2010