"Kann kaum atmen": Samira Cilingir braucht erneute Brust-OP

Für Samira Cilingir steht schon bald ein erneuter Eingriff an: Die Prominent getrennt-Teilnehmerin muss sich einer korrigierenden Brust-Operation unterziehen. In ihrer Instagram-Story wandte sie sich jetzt an ihre Follower und erklärte, dass sie aufgeregt sei und auch ein bisschen Angst habe. Gleichzeitig freue sie sich aber auf das Ergebnis. Der Auslöser für die erneute OP: Seit einem ersten Eingriff nach der Geburt ihres Sohnes Malik leidet die 29-Jährige unter chronischen Schmerzen, die ihr den Alltag schwer machen. Der Grund für ihre Beschwerden liegt laut eigener Aussage an einem verrutschten Implantat.

"Ein Implantat hat sich verdreht, meine Brüste hängen hier unten. Ich kann jede Nacht nicht schlafen, es hängt hier unten auf meinen Rippen. Ich habe richtige Schmerzen, kann kaum noch atmen, sodass ich halt wirklich immer wieder hier so ein Stechen habe", schilderte Samira gegenüber ihrer Community. Ohne die Korrektur-OP könnte die Situation noch schlimmer werden – die Brüste könnten irgendwann "bis zum Bauchnabel" hängen, so die zweifache Mutter. Trotz ihrer Angst vor dem Eingriff sei er deshalb unumgänglich: "Weil ich mit diesen Schmerzen einfach nicht mehr leben möchte." Glücklicherweise habe sie inzwischen eine neue Klinik und einen neuen Arzt gefunden, dem sie "zu 100 Prozent" vertraue. Auch aus ihrer Community habe sie bereits viele positive Rückmeldungen zu ihm erhalten.

Abschließend nutzte Samira ihre Reichweite, um ihre Follower vor ähnlichen Erfahrungen zu bewahren. "Geht nicht zu irgendeinem Arzt, der euch empfohlen wurde. Überlegt euch das noch mal ganz genau, wirklich richtig gut, zu welchem Arzt ihr geht", appellierte sie. Für den ersten Eingriff hatte sie sich damals einen Arzt in Hamburg empfehlen lassen und war direkt zu ihm gegangen. Eine Entscheidung, die sie heute offenbar bereut. Aktuell ist Samira gemeinsam mit ihrem Ex Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt" zu sehen.

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Instagram / samira.bne Samira Cilingir, 2025

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Instagram / samira.bne Samira Cilingir, Dezember 2025

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RTL / Africa Vumazonke Yasin Cilingir und Samira Cilingir, "Prominent getrennt"-Kandidaten