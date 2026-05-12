Katy Perry scherzt mit Tränen über Josh Grobans Verlobung

Mit einem Augenzwinkern hat Katy Perry (41) auf die Verlobung ihres Ex-Freundes Josh Groban (45) reagiert. Die Sängerin postete auf TikTok ein Video, in dem sie scherzhaft zu ihrem eigenen Hit "The One That Got Away" in Tränen ausbricht. Der Hintergrund: Katy hatte einst verraten, dass sie den Song über Josh geschrieben hatte – den Klassiker über die große Liebe, die einem entkam. Nun, da der Sänger seiner Freundin, der Musicalschauspielerin Natalie McQueen, einen Antrag gemacht hat, spielte Katy die dramatische Weinszene mit sichtlichem Humor.

Dabei sind die Lyrics des Songs laut Josh gar nicht wirklich auf ihn zugeschnitten. Als er 2018 in der Talkshow "Watch What Happens Live" auf Katys Aussage angesprochen wurde, dass er "The One That Got Away" sei, zeigte er sich überrascht: "Ich habe mir die Songtexte angehört und dachte: 'Ich hatte nie einen Mustang. Ich habe kein Tattoo. Bist du sicher, dass der Song über mich ist?'" Auf die Frage nach dem Ende ihrer Beziehung antwortete er außerdem: "Wir waren beide sehr privat und haben gemerkt, dass wir besser als Freunde sind – und wir sind bis heute sehr, sehr gute Freunde. Sie ist die Beste."

Katy und Josh hatten sich 2009 kurz gedatet, bevor aus der Romanze eine Freundschaft wurde. Das Musikvideo zu "The One That Got Away" hatte Katy seinerzeit gemeinsam mit Schauspieler Diego Luna (46) gedreht. Heute ist die Sängerin selbst in einer festen Beziehung mit Justin Trudeau (54) und hat eine gemeinsame Tochter mit ihrem Partner, dem Schauspieler Orlando Bloom (49). Während Josh nun mit Natalie einen neuen Lebensabschnitt plant, beweist die Popsängerin mit ihrem TikTok, dass sie mit der gemeinsamen Vergangenheit locker und mit viel Humor umgehen kann – und ihren eigenen Klassiker auch 15 Jahre später noch perfekt für einen viralen Spaß einsetzen weiß.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Katy Perry und Josh Groban

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Imago Josh Groban und Natalie McQueen bei den 98. Oscars in Los Angeles, März 2026

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau