Darf Christian Noah nicht sehen? So reagiert Antonia Elena

Christian Wolf (30) und Antonia Elena (33) sorgen erneut für Gesprächsstoff – diesmal geht es um ihren gemeinsamen Sohn Noah. Nachdem Christian in einem TikTok-Video nachdenklich wirkte und andeutete, dass er weniger Kontakt zu seinem Jungen hat, als er es gern hätte, kochten bei den Fans die Spekulationen hoch. In einem anschließenden Q&A auf Instagram konfrontierten Follower nun seine Ex-Partnerin Antonia direkt mit Christians Andeutung. Die Influencerin nahm sich der Frage an und reagierte mit klaren Worten auf die brisante Aussage.

Auslöser war eine Nachricht einer Nutzerin, die schrieb: "Christian hat angedeutet auf seinem TikTok, dass du ihm Noah nicht geben willst." Antonia stellte dazu unmissverständlich klar: "Wenn er das wirklich andeutet, wäre das sehr schade – und natürlich stimmt das nicht." Die Content-Creatorin betonte weiter, dass sie sich zu diesem sensiblen Familienthema nicht mehr äußern möchte: "Ich möchte zu diesem Thema nichts mehr sagen und werde keine weiteren Fragen dazu beantworten." Gleichzeitig richtete sie eine deutliche Bitte an Christian: "Ich wünsche mir auch von Christian, dass solche Dinge künftig nicht öffentlich gemacht werden", erklärte sie ihren Followern auf Instagram.

Christian hatte sich zuvor in einem TikTok-Clip nachdenklich zur Situation rund um Noah gezeigt und darauf hingewiesen, dass es Gründe dafür gebe, warum er seinen Sohn online kaum zeige. "Vielleicht ist der Grund nicht, dass ich das nicht will, oder dass ich ein böser Mensch bin, der sich nicht kümmern will, sondern vielleicht gibt es andere Gründe", sagte der Unternehmer in dem Video. Während Christian auf Social Media viele gemeinsame Momente mit Tochter Hazel teilt, bleibt Noah weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Über Details zu den Absprachen mit Antonia schweigen beide weiterhin.

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Imago Antonia Elena auf der FIBO in Köln, April 2026

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IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah, Oktober 2024