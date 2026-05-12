Familienspaß: Prinzessin Lilibet trifft auf Cinderella

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) haben ihre Kinder mit einem ganz besonderen Ausflug überrascht: Am Montag besuchte die Familie gemeinsam den Disneyland-Park im kalifornischen Anaheim. Mit dabei waren Sohn Prinz Archie (7), der am 6. Mai seinen siebten Geburtstag gefeiert hatte, sowie Tochter Prinzessin Lilibet (4), die am 4. Juni fünf Jahre alt wird. Auch Meghans Mutter Doria Ragland schloss sich dem Familienausflug an. Lilibet durfte dabei echte Disney-Magie erleben: Sie durfte Cinderella in den Arm nehmen und traf außerdem Prinzessin Aurora aus "Dornröschen". Meghan teilte die herzerwärmenden Momente anschließend auf Instagram – versehen mit einem schlichten roten Herz-Emoji.

Neben den Fotos von Lilibet und den Disney-Prinzessinnen zeigte Meghan in ihrer Instagram-Story auch ein verspieltes Video, in dem Micky Maus Doria mit einer Umarmung begrüßt, während Meghan selbst mit Minnie Maus und Lilibet danebensteht. Laut einem Insider gegenüber People war der Disneyland-Besuch eine bewusste Entscheidung, um die Kindergeburtstage gemeinsam zu feiern: "Sie haben die Geburtstage der Kinder zusammen gefeiert. Die Kinder sind viele Fahrgeschäfte gefahren, und es war eine besondere Möglichkeit, den Muttertag für Meghan und ihre Mutter zu verlängern."

Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie Disneyland für einen Geburtstag nutzt: Bereits im vergangenen Jahr besuchten sie den Park anlässlich von Lilibets viertem Geburtstag, und auch damals traf die kleine Prinzessin auf Disney-Figuren. Meghan und Harry leben mit ihren beiden Kindern in Montecito, Kalifornien. Obwohl sie Archie und Lilibet weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten, gewähren sie ihren Followern auf Social Media gelegentlich einen kleinen Einblick in den Familienalltag. Zu Archies Geburtstag teilte Meghan kürzlich ein altes Foto ihres Mannes, auf dem Harry den neugeborenen Archie im Arm hält – mit dem schlichten Kommentar: "7 Jahre später… Happy Birthday an unseren lieben Jungen."

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Mutter Doria Ragland

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet in Disneyland, Mai 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry, Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie