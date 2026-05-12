Rüge für Norwegens Jonas Lovv: ESC-Auftritt ist "zu sexy"

Beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien sorgt der norwegische Sänger Jonas Lovv schon vor seinem Auftritt beim ersten Halbfinale für rote Köpfe. Die Veranstalter griffen nach den Proben hart durch und erteilten dem Künstler eine offizielle Rüge: Seine Performance sei schlichtweg zu provokant für eine familienfreundliche Sendung. Auf dem türkisfarbenen Teppich nahm der Sänger, der sich bei seinen bisherigen Performances gern lasziv mit den Händen am eigenen Körper entlangfuhr, kein Blatt vor den Mund. Er kommentierte die Zensur gegenüber den norwegischen Medien NRK und VG ganz unverblümt: "Um es deutlich zu sagen: Es war einfach zu sexy."

Das norwegische Team muss nun kurzfristig umplanen. Delegationsleiter Mads Tørklep bestätigte, dass man die Show entschärfen werde, um den Anforderungen gerecht zu werden. Er erklärte: "Wir wurden gebeten, den Sexappeal zu reduzieren, da der Auftritt nicht 'familienfreundlich' genug war. Dem werden wir nachkommen." Laut ihm sei die Wirkung von Jonas' Tanz-Moves enorm unterschätzt worden: "Wir können nicht ins Detail gehen, was genau die Warnung betrifft, aber wir müssen in einigen Punkten eindeutig einen Gang zurückschalten." Die Choreografie zu seinem Titel "Ya Ya Ya" wurde für das zweite Halbfinale am Donnerstag bereits angepasst.

Der Vorfall verdeutlicht den schmalen Grat zwischen künstlerischer Freiheit und den strengen Leitlinien des ESC-Reglements. Während in Wien viele Acts – wie etwa Sarah Engels (33) in ihrem goldenen Glitzerbody – auf körperbetonte Looks setzen, scheint Jonas Lovv die unsichtbare Grenze der EBU überschritten zu haben. Hinter den Kulissen wird nun fieberhaft daran gearbeitet, dass die Performance zwar regelkonform bleibt, aber dennoch die Energie behält, die Jonas den Sieg beim norwegischen Vorentscheid eingebracht hat. Für den Sänger bleibt zu hoffen, dass die "entschärfte" Version beim internationalen Publikum noch immer zündet.

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Imago Jonas Lovv beim Melodi-Grand-Prix-Finale in der Håkons Hall in Lillehammer, Februar 2026

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Getty Images Jonas Lovv auf dem Turquoise Carpet zur Eröffnung des 70. Eurovision Song Contest in Wien, 10. Mai 2026

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026