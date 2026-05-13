Actionstar Donald Gibb ist im Alter von 71 Jahren gestorben

Donald Gibb, bekannt aus der Kultkomödie "Die Rache der Eierköpfe" und dem Actionfilm "Bloodsport", ist tot. Der Schauspieler starb am Dienstag, dem 12. Mai, im Alter von 71 Jahren. Seine Talentmanagerin Tina Presley-Borek bestätigte den Tod gegenüber dem Magazin People. Donalds Kinder teilten in einem Statement mit: "Es ist mit schwerem Herzen, dass wir das Ableben von Donald Gibb bekanntgeben – ein geliebter Vater, Großvater, Urgroßvater, Bruder, Onkel, Freund und Schauspieler." Weiter hieß es: "Bekannt für seine größer-als-das-Leben-Präsenz auf der Leinwand und seine Freundlichkeit abseits davon, brachte er unzähligen Menschen Freude, Lachen und unvergessliche Erinnerungen in seinem Leben und seiner Karriere."

In dem Statement schrieben seine Kinder außerdem: "Vor allem anderen schätzte Donald seinen Glauben und die Menschen, die er liebte. Seine Stärke, Großzügigkeit und sein Geist werden niemals vergessen werden." Sein langjähriger Co-Star Jean-Claude Van Damme reagierte ebenfalls auf die traurige Nachricht. Noch am selben Tag teilte der 65-Jährige auf Instagram ein Foto von sich und Donald vom Set des Films und schrieb dazu: "Ruhe in Frieden, mein Bruder." Gibb hatte in dem Martial-Arts-Film "Bloodsport" an der Seite des belgischen Actionstars gestanden – eine Rolle, die er später in "Bloodsport 2" von 1994 wiederholte.

Donald Gibb begann seine Karriere mit kleinen, ungenannten Rollen in Filmen wie "Any Which Way You Can" von 1980 und Arnold Schwarzeneggers (78) "Conan, der Barbar" von 1982. Mit seiner Rolle als Ogre in "Die Rache der Eierköpfe" wurde er weltweit einem breiten Publikum bekannt. Insgesamt sammelte er rund 100 Rollen in Film und Fernsehen an. Zuletzt war er wieder auf der Leinwand zu sehen: Anfang 2025 kehrte er mit dem Film "Hands" nach mehr als einem Jahrzehnt Pause ins Filmgeschäft zurück. Laut seiner persönlichen Website arbeitete er zuletzt auch an einem neuen Buch und war als Vater von fünf Kindern – Moana, Lehua, Travis, Mykkal und Olivia – eine wichtige Stütze in seiner Familie.

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Imago Donald Gibb, September 2024

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Imago Donald Gibb bei den ESPY Awards 2012 am Nokia Theatre L.A. Live in Los Angeles

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Imago Donald Gibb, Schauspieler

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