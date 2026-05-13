Bonnie Tylers Familie distanziert sich von ihrem Freund

Große Sorge um Bonnie Tyler (74): Die Sängerin wird weiterhin in einem Krankenhaus in Faro in Portugal behandelt. Auf ihrer offiziellen Webseite hat ihr Team nun ein ausführliches Update veröffentlicht – und sich dabei klar von jüngsten öffentlichen Aussagen eines engen Bekannten distanziert, der in der Sendung "Good Morning Britain" über Bonnies Zustand gesprochen hatte. In dem Statement heißt es wörtlich: "Bonnies Familie ist sehr enttäuscht über die vielen reißerischen und unwahren Gerüchte, die derzeit in den Medien kursieren, und möchte klarstellen, dass Liberto Mealha sie in keiner Weise vertritt und in Bezug auf Bonnie keinen Kontakt zu ihnen hat." Zudem wird betont, Bonnie befinde sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand, die behandelnden Ärzte seien zuversichtlich. Gleichzeitig bitten Angehörige und Management um Ruhe und Privatsphäre in dieser schwierigen Phase.

Bonnies Freund Liberto hatte sich in "Good Morning Britain" zum Gesundheitszustand der Sängerin geäußert und erklärt: "Die Ärzte sehen die Situation positiv, aber bisher sieht es nicht so gut aus." Diese Aussage soll nun durch das offizielle Statement eingeordnet werden. Das Management betont, dass weitere Informationen zum Befinden der Sängerin erst dann folgen, wenn es Bonnies Zustand erlaubt. Offen ist damit auch, was aus der ursprünglich geplanten Tour mit rund 30 Konzerten wird, die demnächst starten sollte.

Bonnie hatte in den vergangenen Jahren regelmäßig auf der Bühne gestanden und ihren Kult-Hits immer wieder neues Leben eingehaucht. Die Sängerin, die seit vielen Jahrzehnten verheiratet ist und einen Großteil ihres Privatlebens aus der Öffentlichkeit heraushält, galt lange als echtes Tourneearbeitstier, das auch mit über 70 noch ausverkaufte Hallen ansteuerte. Nach der Notoperation am Blinddarm, dem Eingriff am Darm, dem anschließenden künstlichen Koma und dem Herzstillstand, den sie beim Aufwachen erlitt und nach dem sie reanimiert werden musste, blicken Weggefährten und Fans gespannt auf jede offizielle Meldung zum Gesundheitszustand der Sängerin. Nun möchte Bonnies engstes Umfeld offenbar selbst die Kontrolle über die Informationen behalten und für sie vor allem eines sichern: ein möglichst ruhiges Umfeld, in dem sie sich in Portugal von den Strapazen der vergangenen Wochen erholen kann.

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