Nicole Kidman: Mehrfache Rippenbrüche am "Moulin Rouge"-Set

Für ihre Rolle als Satine in "Moulin Rouge" hat Nicole Kidman (58) einiges auf sich genommen – mehr als das Publikum bisher ahnte. Anlässlich des 25. Jahrestages des Musicals sprach Regisseur Baz Luhrmann (63) nun gegenüber The Guardian über die schweren Verletzungen, die sich die Schauspielerin am Set zugezogen hatte. Während der Dreharbeiten zu dem Film aus dem Jahr 2001 brach sie sich demnach gleich mehrere Rippen – und verletzte sich obendrein noch am Knöchel.

Luhrmann schilderte die Umstände genauer: Zunächst hatte Nicole bei einer Szene, in der sie auf einer Schaukel vom Theaterhimmel herabgelassen wurde, eine Rippe gebrochen. Verhältnismäßig schnell kehrte sie danach ans Set zurück – mit fatalen Folgen. Die Ärzte empfahlen, ihr ein Korsett anzulegen, das die verletzte Rippe stützen sollte. Doch dieses wurde zu fest geschnürt: Die Rippe brach erneut. Damit nicht genug – bei einer weiteren Szene rutschte sie auf einer Treppe aus und verletzte sich dabei auch noch den Knöchel. "Sie ist die Inkarnation einer Trouperin [Anm. d. Red.: Anspielung auf die "Star Wars"-Elite-Soldaten]", sagte Baz über die Schauspielerin. Eine Szene, in der sie im Rollstuhl sitzt, soll laut dem Regisseur tatsächlich auf diesen echten Sturz zurückgehen. "Es war nicht einfach, aber sie ist eben ein echtes Stehaufmännchen", so Baz weiter. Nicole selbst hatte die Rippenverletzung bereits im Jahr 2000 in einem Interview mit Entertainment Tonight erwähnt und erklärt, sie habe fünf Tage lang nicht einmal gemerkt, dass sie sich den Knochen gebrochen hatte. "Ich dachte, ich hätte einen Muskel gezerrt", so die Schauspielerin damals.

Trotz allem stand Nicole sogar für spektakuläre Luftaufnahmen hoch oben auf einem über 18 Meter hohen künstlichen Elefanten vor der Kamera – gesichert durch einen Gurt, aber in schwindelnder Höhe. Ihr Kollege Ewan McGregor (55) war dabei an ihrer Seite. Der Einsatz zahlte sich aus: Für ihre Darstellung der Satine erhielt Nicole ihre erste Oscar-Nominierung in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Den goldenen Statuetten-Triumph holte sie sich schließlich ein Jahr später mit dem Film "The Hours".

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Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

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Getty Images Nicole Kidman und ihre Eltern Anthony und Janelle Kidman bei den Golden Globes 2002

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York