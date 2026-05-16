Eva Thümling spricht über den tragischen Verlust ihrer Mama

Eva Thümling (30) spricht offen über einen schweren Schicksalsschlag: Die Reality-TV-Teilnehmerin erinnert sich an den Tod ihrer Mutter nach einer Krebsdiagnose. In der Talkshow "deep und deutlich" schilderte Eva, wie alles begann. "Mein Papa war derjenige, der es entdeckt hat. Er hat gesehen, dass meine Mama einen großen blauen Fleck an der Brust hatte. Er meinte zu meiner Mama: Du rufst heute bei deiner Frauenärztin an und machst einen Termin. Die schlimmste Befürchtung hat sich dann bestätigt", erklärte sie. Zunächst hielt die Familie die Symptome für etwas anderes: "Wir dachten, meine Mama hätte eine schwere Lungenentzündung. Sie war schwach, hat viel gehustet und den Appetit verloren. Aber wir haben all das nicht in Zusammenhang damit gebracht, dass sie todkrank ist."

Kurz darauf folgte die Einweisung ins Krankenhaus, wo Ärzte schließlich eine niederschmetternde Nachricht überbrachten. "Wir sind ins Krankenhaus gekommen, dann kamen zwei Oberärzte rein und sagten Sachen wie Krebs im Endstadium und palliativ. Ich meinte: Nee, meine Mama hat keinen Krebs im Endstadium", schilderte Eva einen der wohl schwersten Momente ihres Lebens. Sie führte weiter aus: "Wir waren gerade erst noch im Urlaub. Wir haben es alle nicht begriffen. Ich habe in dem Moment das erste Mal realisiert, dass meine Mama sterben könnte. Meine Mama hat das Krankenhaus nie wieder verlassen."

Neben den Erinnerungen an ihre Mama sprach Eva in der Talkshow auch über eine weitere Belastung während dieser Zeit. Die frühere Datingshow-Kandidatin erzählte, dass sie herausfand, ihr damaliger Freund habe parallel ein geheimes Doppelleben geführt. In dem Gespräch beschrieb die Influencerin, wie sie Manipulation und Misstrauen erlebte und wie der Moment wirkte, in dem alles aufflog. Eva erlangte durch ihre Teilnahme an Der Bachelor Bekanntheit. Damals funkte es zwischen ihr und Sebastian Klaus (38) nicht, trotzdem standen die zwei nach der Show weiterhin in Kontakt.

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Instagram / evathuemling Eva Thümling, "Die Bachelors"-Kandidatin 2024

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Instagram / evathuemling Eva Thümling, Kandidatin bei "Die Bachelors"

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