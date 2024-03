Larissa oder Eva: Wer passt besser zu Bachelor Sebastian?

Bei Die Bachelors wird es dieses Jahr zum ersten Mal zwei letzte Rosen geben. Allerdings dürfen Sebastian Klaus (36) und Dennis Gries nur jeweils eine Dame auswählen. Der ältere Single-Mann nimmt Eva Thümling (28) und Larissa Katharina mit ins Finale und auf die Reise nach Deutschland. Die dunkelhaarige Kölnerin hatte von Anfang an mit offenen Karten gespielt und war so schnell zum Liebling der Zuschauer geworden. Die Architekturstudentin hatte dem Bachelor in einem ihrer ersten Gespräche schon von ihrer schwierigen Vergangenheit erzählt. Evas letzter Freund hätte jahrelang eine Affäre gehabt, wodurch sie nun gewisse Ängste in Beziehungen habe. Sebastian gefiel ihre ehrliche und ruhige Art: Nach einem Tennis-Date in Folge sechs kam es zu ihrem ersten Kuss.

Sebastians Reise mit Larissa war deutlich turbulenter. Konkurrentin Leonie machte Andeutungen, dass manche Kandidatinnen keine ernsten Absichten in der Sendung verfolgen würden, womit sie auf die Finalistin anspielte. Die Siegburgerin wurde in der gleichen Nacht dabei erwischt, wie sie über Dennis lästerte. "Dem will ich so richtig sein Ego kleintrampeln", verriet sie Laura in dem Glauben, ihre Mikros wären ausgeschaltet. Neben dem Drama baute sie dennoch eine tiefe Verbindung zu Sebastian auf. Bei einem Date auf einer Sternwarte küssten sie sich zum ersten Mal in schwindelerregender Höhe. Ihr Dreamdate im Halbfinale war sehr romantisch, doch wurde es der Versicherungskauffrau irgendwann zu viel und sie warf dem Bachelor "Love Bombing" vor.

Je ernster es zwischen den Kandidatinnen und den Rosenkavalieren wird, desto schwerer fällt den Männern die Entscheidung. Die Fans sind sich auch uneinig, welche Frau die letzte Rose von Sebastian bekommen sollte. "Bitte höre auf den Rat von Dennis und lass die Finger von Larissa. Sie macht dich nur unglücklich. Eva passt so gut zu dir. Sie war immer ehrlich und aufrichtig", schreibt eine Userin auf Instagram. Doch auch die Blondine hat ihre Fans. "Ich finde, Larissa ist eine sehr intelligente, charismatische und sehr ehrliche Person. Sie wirkt sehr kühl und pragmatisch, aber ich denke, sie ist sehr vorsichtig, weil sie sehr verletzt worden ist. Ich kann sie verstehen", kommentiert ein Zuschauer auf YouTube.

