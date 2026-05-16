"Wuthering Heights" nun im Heimkino und als Stream verfügbar

Margot Robbie (35) hat bei einem Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live" eine kuriose Anekdote rund um ihren neuen Film "Wuthering Heights" zum Besten gegeben. Die Schauspielerin verriet, dass sie den Film vorab auf einem Junggesellinnenabschied gezeigt habe – mit aufgewühlten Reaktionen des Publikums. "Die Vorführung selbst, um das mal in den Kontext zu setzen, war so, als würden 20 Frauen vor Aufregung schäumen. Sie waren wie tollwütige Hunde", so Margot. Für alle, die das erotische Historiendrama jetzt selbst erleben möchten: "Wuthering Heights" ist seit dieser Woche auf DVD, Blu-ray und 4K-Blu-ray im Handel erhältlich und zudem auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar.

In "Wuthering Heights" spielt Margot die Figur der Cathy, die sich trotz ihrer tiefen Verbindung zum Findelkind Heathcliff aus gesellschaftlichem Kalkül dazu entschließt, den wohlhabenden Edgar Linton zu heiraten. An ihrer Seite steht Jacob Elordi (28), bekannt aus der Erfolgsserie "Euphoria", als leidenschaftlicher Heathcliff. Hinter der Kamera inszenierte "Saltburn"-Regisseurin Emerald Fennell (40) die berühmte Romanvorlage von Emily Brontë als stilisiertes, sexuell aufgeladenes Melodram. Das Projekt löste bereits im Vorfeld lebhafte Debatten aus – über den Graben zwischen dem literarischen Stellenwert der Vorlage und der poppigen Ästhetik der Filmpromo. Margot selbst gab zudem an, sie habe während des Drehs eine Co-Abhängigkeit zu Jacob entwickelt.

An den Kinokassen konnte "Wuthering Heights" letztlich überzeugen und spielte weltweit über 200 Millionen Euro ein – bei einem Budget von knapp 70 Millionen Euro. Dass das Projekt überhaupt im Kino zu sehen war, ist einer bewussten Entscheidung der Schauspielerin und Produzentin Margot zu verdanken: Sie hatte ein Angebot von Netflix über 127 Millionen Euro abgelehnt und sich stattdessen für einen Kinostart mit Warner Bros. entschieden, das lediglich 70 Millionen Euro bot.

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei Tropfest 2026 im Centennial Park in Sydney, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York