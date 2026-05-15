Palina und Julian Claßen verraten das Geschlecht ihres Babys

Große Neuigkeit bei Julian Claßen (33) und seiner Freundin Palina: Das Paar hat auf Instagram das Geschlecht seines ersten gemeinsamen Kindes enthüllt. In einem Video stehen die beiden vor einem bunten Mix aus rosa und blauen Ballons – Palina mit einer langen Nadel in der Hand, Julian mit einem großen Ballon. Als Palina ihn zum Platzen bringt, regnet glitzerndes, blaues Konfetti durch den Raum. Die Botschaft ist eindeutig: Die beiden erwarten einen Jungen. Palina ist sichtlich überwältigt, wischt sich gerührte Tränen aus den Augen, und Julian nimmt sie sogleich in den Arm. Im Hintergrund sind die jubelnden Stimmen von Julians Kindern zu hören.

Unter dem Video schreiben Julian und Palina: "Wir sind so glücklich!" Auch in der Kommentarspalte bricht Begeisterung aus – die Community überhäuft die beiden mit Glückwünschen und Jubelkommentaren. Der süße Moment, der im heimischen Wohnzimmer der beiden festgehalten wurde, kommt bei den Fans offenbar bestens an.

Das Geschlecht war zuletzt ein viel diskutiertes Thema in der Community. Noch kurz zuvor hatte Julian in einem gemeinsamen Instagram-Video gesagt, er kenne das Geschlecht bereits, sei durch die vielen vermeintlichen Anzeichen und Indizien aber ziemlich durcheinandergebracht worden. Julian, der auch als Julienco bekannt ist, hat bereits zwei Kinder – Emily und Lio – aus einer früheren Beziehung. Für Palina wird der gemeinsame Nachwuchs ihr erstes Kind sein.

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Instagram / julienco_ Julian und Palina bei ihrem Gender-Reveal, Mai 2026

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected