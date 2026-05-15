Dieser Promi schafft es nicht ins "Let's Dance"-Halbfinale

Bei Let's Dance sind am Freitagabend die letzten Tickets fürs Halbfinale vergeben worden. Fünf Promis kämpften in je zwei Tänzen um den Einzug in die nächste Runde – darunter Jan Kittmann, Joel Mattli (32), Ross Antony (51), Anna-Carina Woitschack (33) und Milano (27). Während einige Kandidaten die Jury mit Höchstnoten begeisterten, mussten Anna-Carina und Jan zittern. Am Ende traf es Jan und seine Tanzpartnerin Kathrin: Die beiden hatten die wenigsten Anrufe und mussten die Show verlassen. "Ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Ich durfte so viel lernen und erleben", erklärte der Schauspieler sichtlich niedergeschlagen.

Der Abend hielt einige emotionale Höhepunkte bereit. Joel räumte gleich zweimal die Maximalpunktzahl von 30 Punkten ab – erst mit seinem Wiener Walzer, bei dem er sich trotz eines Nasenblutens auf der Bühne keine Schwäche erlaubte, und dann nochmals beim Trio-Charleston, für den es Standing Ovations im gesamten Saal gab. Jorge González (58) schwärmte: "Das war perfekt. Du warst super." Doch auch für Jan lief es eigentlich gar nicht so schlecht: Beim Quickstep zu "Ghostbusters" heimste er 26 Punkte ein und auch beim Paso-Doble-Triotanz mit Vadim und Kathrin ließ sich die Jury nicht lumpen und verteilte weitere 27 Punkte. "Du warst Bombe", schwärmte Motsi begeistert.

Auch Jorge sorgte in der Show für Aufsehen. Diesmal setzte er auf eine gigantische rote Afro-Perücke, die bei jeder Bewegung gefährlich wackelte. Moderator Daniel Hartwich (47) zog ihn damit auf und spottete: "Pumuckl" und "Struwwelpeter". Im Studio gab es dafür reichlich Lacher. Und auch online wurde der XXL-Look sofort zum Gesprächsthema. Auf X lästerten Zuschauer: "Oh nein, Jorge hat heute eine Frisur, bei der niemand hinter ihm die Show sehen kann." Andere witzelten: "Ich würde eher 'Die rote Zora' zu Jorge sagen." Ein weiterer Kommentar fragte: "Bekommen die Leute, die hinter Jorge sitzen, eigentlich das Geld zurückerstattet?" Besonders oft wurde ein Vergleich geteilt: "Jemand hat hier geschrieben, dass Jorge heute den Ronald McDonald macht – ich kann es jetzt nicht mehr nicht sehen."

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RTL Die Jury von "Let's Dance", Folge 10

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RTL Jan Kittmann und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance", Show 10

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RTL Vadim Garbuzov, Kathrin Menzinger und Jan Kittmann bei "Let's Dance", Show 10