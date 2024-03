Bachelor-Spoiler: Diese Frau bekommt Sebastians letzte Rose

Sebastian Klaus (36) hat seine finale Entscheidung getroffen und sein Herz verschenkt – und zwar an Larissa! Der Hamburger suchte gemeinsam mit Dennis Gries in diesem Jahr bei Die Bachelors gemeinsam nach der Frau fürs Leben. Ins Finale schafften es schließlich Larissa Katharina und Eva Thümling (28) – zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und der Rosenkavalier hat seine Wahl getroffen, wie echte Fans schon jetzt auf RTL+ sehen können.

Im großen Finale, das bereits seit heute auf dem Streamingportal abrufbar ist, wird es ernst. Nachdem besonders Larissa ihm in der vergangenen Folge noch Kopfzerbrechen bereitete, muss der Key Account Manager nun auf sein Herz hören. Und das schreit Larissas Namen. Im Kerzenlicht fragt er die Blondine, ob sie die letzte Rose annehmen will – und gesteht ihr zudem seine Gefühle: "Ich habe mich in dich verliebt, Larissa."

Und damit nicht genug. Denn im Anschluss ist auch das große Wiedersehen des Casts schon zu sehen. In diesem geht es vor allem darum, ob die zwei Turteltauben mehrere Monate nach dem finalen Showdown noch ein Pärchen sind. Und Sebastian gesteht, dass es nicht gepasst habe. "Ich kämpfe gerne, aber nicht, wenn ich merke, dass der andere kein hundertprozentiges Interesse hat!", schildert er.

RTL Sebastian und Larissa bei "Die Bachelors"

RTL / Frank W. Hempel Larissa Katharina, "Die Bachelors"-Kandidatin

