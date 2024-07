"Die Bachelors"-Liebling Eva hat jetzt einen Masterabschluss

Eva Thümling (28) ist überstolz! Die Die Bachelors-Finalistin teilt mit ihrer Community auf Instagram einen wichtigen Meilenstein in ihrem Leben: Eva hat ihren Masterabschluss verliehen bekommen! In ihrer Story postet die frischgebackene Architektur-Masterabsolventin einen Einblick in die Zeugnisverleihung und schreibt dazu: "Irgendwie ein verrücktes Gefühl, so ein großes Kapitel zu schließen. Ich habe euch ja schon oft gesagt, dass ich Architektur wirklich immer mit Herz und Seele studiert habe."

Bei der Absolventenfeier wurde Eva dann einer besonderen Ehre zuteil, wie sie im Netz verkündet: "Und dann habe ich einfach richtig unerwartet noch eine Auszeichnung bekommen für 'besonderes Engagement an der Fakultät und Projekten'. Damit habe ich einfach gar nicht gerechnet." Zu den Zeugnissen bekam die 28-Jährige dann noch eine Blume gereicht und scherzte dazu in einem Beitrag auf ihrem Social-Media-Profil: "Ich war einfach nur dankbar, dass bei der Zeugnisvergabe dieses Jahr mal keine Rosen verteilt wurden." Dem fügt sie mit einem Augenzwinkern dann noch ein: "Obwohl es natürlich auch die einzig wahre 'letzte Rose' gewesen wäre."

Klingt ganz danach, als hätte Eva nach ihrer Teilnahme an der diesjährigen "Die Bachelors"-Staffel erst einmal genug von den für die Show typischen Schnittblumen. Zwar schaffte es die Beauty bis ins Finale, doch die berühmt-berüchtigte letzte Rose hatte dann ihre Mitstreiterin Larissa Katharina absahnen können. Nach der Sendung reichten die Gefühle zwischen Rosenkavalier Sebastian Klaus (36) und der Blondine nicht für eine ernsthafte Beziehung aus. Darüber ist der Bachelor offenbar längst hinweg, denn er ist mittlerweile glücklich an eine andere Dame vergeben.

Anzeige Anzeige

Instagram / evathuemling Eva Thümling, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Klaus, "Die Bachelors"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fandet ihr Evas Anspielung auf die Show? Superlustig! Ich finde, Eva ist total authentisch! Hmm, ich finde es ein wenig unnötig. Die Staffel ist doch längst vorbei. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de