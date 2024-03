Bachelor Sebastian wählt: Sie bekommt seine letzte Rose!

Eva (28) oder Larissa – diese Frage musste sich Sebastian Klaus (36) stellen, denn diese beiden Ladys wählte er in das große Finale. In der letzten Folge von Die Bachelors muss der Sales-Manager jedoch zuerst die schlechte Neuigkeit an eine der beiden Finalistinnen überbringen. "Meine Gefühle sind stärker für Larissa", eröffnet Sebastian Eva weinend. Das muss diese erst mal sacken lassen. Doch trotz Sebastians Entscheidung hat sie nur liebe Worte für den Rosenkavalier übrig. "Ich hatte immer das Gefühl, dass ich bei dir sein kann, wer ich bin und dass du mein Herz repariert hast", erklärte sie ihm, was diesen nur noch mehr zum Weinen bringt. Dennoch glaubt der Hamburger, dass es so kommen musste: "Ich bin traurig, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung."

Im großen Finale entscheidet sich Sebastian also für Larissa. In dem Saal, der ganz romantisch mit unzähligen Kerzen geschmückt ist, lässt der Beau ihre gemeinsame Zeit Revue passieren, ehe er seiner Auserwählten eröffnet: "Ich habe mich in dich verliebt, Larissa." Die Versicherungskauffrau nimmt seine letzte Rose an und die beiden fallen sich küssend in die Arme. Doch das Ganze wirkt von Larissas Seite aus eher zögerlich. Was dann auch ihre vorherigen Aussagen erklären dürfte...

Beim allerletzten Date mit Sebastian lernt dieser Larissas Mutter und ihre Freundin kennen. Im Einzelinterview erklärt die Blondine danach auf die Frage, wie sie zu Sebastian steht, nur: "Keine Ahnung." Er gäbe ihr Sicherheit und ein gutes Gefühl. "Es ist ein Knistern im Bauch. Das wars", war abschließend alles, was Larissa vor dem Finale über ihre Situation mit Sebastian sagen konnte.

Anzeige Anzeige

RTL Eva und Sebastian bei "Die Bachelors" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Larissa und Bachelor Sebastian halten Händchen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Sebastians Entscheidung? Sorry, aber da hat er einen großen Fehler gemacht! Er hat auf sein Herz gehört – also ist alles gut! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de