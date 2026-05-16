David Beckham wird Englands erster Sportstars-Milliardär

David Beckham (51) hat eine beeindruckende Vermögensmarke geknackt: Laut der aktuellen Sunday Times Rich List ist der ehemalige englische Fußballkapitän nun der erste britische Sportstar, der die Milliardengrenze überschritten hat. Gemeinsam mit seiner Frau Victoria (52) häufte er ein Vermögen von fast 1,3 Milliarden Euro an – das entspricht in etwa dem Doppelten dessen, was das Paar noch vor einem Jahr auf dem Konto hatte. Damit sind die Beckhams, die auf der Liste von Platz 273 auf Platz 141 vorgerückt sind, inzwischen fast doppelt so reich wie König Charles III. (77), dessen persönliches Vermögen auf 780 Millionen Euro geschätzt wird.

Den größten Anteil an Davids rasant gestiegenem Reichtum hat nicht etwa sein Netzwerk aus Sponsorenverträgen und Werbedeals, sondern vor allem sein Investment in den amerikanischen Fußballklub Inter Miami. Umgerechnet etwa 18 Millionen Euro investierte er einst in den MLS-Klub, dessen Kader heute Superstar Lionel Messi (38) umfasst. Sein Anteil am Klub wird inzwischen auf rund 345 Millionen Euro geschätzt. Hinzu kommt ein Anteil am Freedom Park, einem geplanten Komplex rund um Inter Miamis neues 25.000-Plätze-Stadion, der Shops, Hotels, Büros und Unterhaltungsangebote umfassen soll – dieser wird mit etwa 460 Millionen Euro bewertet. Rich-List-Herausgeber Robert Watts kommentierte Davids finanziellen Aufstieg mit den Worten: "Ich würde nicht gerne gegen David Beckham Monopoly spielen."

Für David und Victoria ist der Einzug in die obersten Sphären der britischen Reichenliste ein weiterer Meilenstein ihrer gemeinsamen Erfolgsstory. Das Paar, das sich Ende der 90er-Jahre auf dem Höhepunkt von Davids Fußballkarriere und Victorias Spice Girls-Erfolg kennenlernte, baute in den vergangenen Jahrzehnten eine echte Familienmarke auf. Neben Davids lukrativen Werbedeals und seiner Klubbeteiligung stehen Victorias Mode- und Beautylabel im Fokus, die die Designerin regelmäßig bei großen Events präsentiert. Immer wieder geben sie ihren Fans über soziale Medien Einblicke in ihren Familienalltag – von Geburtstagsfeiern bis hin zu Urlaubsmomenten – und zeigen dabei, wie eng sie trotz all des geschäftlichen Erfolgs als Familie zusammenstehen.

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Getty Images David Beckham beim MLS-Cup-Finale 2025 zwischen Inter Miami CF und Vancouver Whitecaps FC, Dezember 2025

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Getty Images Victoria und David Beckham

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Getty Images David Beckham am ersten Tag der Wimbledon Championships 2025