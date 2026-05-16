Niall Horan kündigt eine große Australientour für 2027 an

One Direction-Star Niall Horan (32) macht seine australischen Fans glücklich: Der Sänger hat im Radio verraten, dass er Anfang 2027 mit einer großen Tour nach Down Under zurückkehren wird. In der Show "The Smallzy Show" bei KIIS FM plauderte der Ire jetzt über seine Pläne und sprach von einer "großen öffentlichen Bekanntmachung" für Australien. "Australien wird Anfang nächsten Jahres dran sein. Wir haben noch nichts angekündigt, aber macht euch keine Sorgen. Eine große öffentliche Durchsage: Australien, ich komme Anfang nächsten Jahres runter", kündigte Niall an. Er versprach außerdem Konzerte in allen großen Städten und rief die Fans auf: "Ich werde die Daten bald ankündigen. Holt euch eure Tickets, alle großen Städte. Los geht's. Ich komme nach Hause, Baby!"

Der Musiker zeigte sich im Gespräch mit dem Radiosender hörbar aus dem Häuschen über seine Rückkehr nach Australien. "Ich kann euch wirklich nicht sagen, wie sehr ich es kaum erwarten kann, nach Australien zu kommen. Bringt mich sofort dahin!", schwärmte Niall bei KIIS FM weiter. Seine Vorfreude dürfte auch mit seinem Erfolg in dem Land zu tun haben: Schon seit dem Start seiner Solokarriere 2017 laufen Hits wie "This Town", "Slow Hands" und "Too Much To Ask" im australischen Radio rauf und runter. Während Niall damit seinen eigenen Tourplan schmiedet, sorgt auch sein ehemaliger Bandkollege Harry Styles (32) mit Live-News für Schlagzeilen. Harry legt für seine "Together, Together"-Welttour aufgrund der enormen Nachfrage noch einen Zusatztermin in Melbourne drauf und wird Ende des Jahres insgesamt fünf ausverkaufte Stadion-Shows in Melbourne und Sydney spielen.

Rund um Harrys neue Tour sorgten zuletzt vor allem die Ticketpreise für Diskussionen. Wie Daily Mail berichtet, reagierten Fans in Großbritannien verärgert, weil die Karten für die Shows des Sängers je nach Kategorie zwischen umgerechnet rund 140 und 1.430 australischen Dollar kosten sollen. Einige machten in sozialen Netzwerken ihrem Frust Luft und verglichen die Summen mit den Preisen der "Love On Tour"-Konzerte aus den Jahren 2021 bis 2023. Harry wird mit seinem aktuellen Programm unter anderem in Amsterdam, London, São Paulo, Mexiko-Stadt, New York, Melbourne und Sydney auftreten. Für Nialls frisch angekündigte Australien-Termine stehen die genauen Ticketpreise dagegen noch aus – die Fans warten nun gespannt darauf, wann der Musiker die ersten Daten und Städte offiziell veröffentlicht.

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Getty Images Niall Horan im März 2023

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Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

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Getty Images Niall Horan, 2023