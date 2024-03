Bachelor Sebastian klärt auf: Wie steht es um ihn und Eva?

Zwischen Eva Thümling (28) und Sebastian Klaus (36) hatte es bei Die Bachelors nicht geklappt: Im großen Finale entschied sich der Rosenkavalier für eine andere. Doch auch mit seiner auserkorenen Herzensdame Larissa Katharina war schon nach drei Wochen wieder Schluss. Könnte es nun zu einem Liebes-Comeback mit Eva kommen? Die Zweitplatzierte schließt eine Annäherung im Interview mit Bild nicht aus. "Jetzt können wir weiter sehen, was daraus vielleicht werden kann. [...] Wir sind grundsätzlich ein gutes Match, aber vielleicht war die Sendung nicht der richtige Zeitpunkt für uns", erklärt sie zuversichtlich. Doch sieht Sebastian das anders? Gegenüber Promiflash bezieht nun auch er Stellung. "Also aktuell sind wir doch nur Freunde und eigentlich wird das wahrscheinlich erst mal so bleiben. Also ich habe keine Intention, dass sich das ändert", ist sich der Hamburger sicher.

Die klaren Worte von Sebastian könnten bei den Fans eher weniger gut ankommen. Denn die Zuschauer wünschen sich Eva an der Seite des Bachelors. Schon während der Show waren sich die Promiflash-Leser sicher: Eva passt besser zu dem Rosenkavalier! In einer Umfrage [Stand: 14. März, 14 Uhr], ging die 28-Jährige als glasklare Zuschauer-Favoritin hervor. Von 1.987 Teilnehmern waren ganze 96,4 Prozent der Überzeugung, dass Eva die richtige Wahl für Sebastian sei. Nur 72 Leser und damit 3,6 Prozent konnten sich Larissa besser an der Seite des Hamburgers vorstellen.

In der Historie der Bachelors wäre es nicht das erste Mal, dass sich ein Rosenkavalier nach dem Finale noch mal umentscheidet. David Jackson, der im vergangenen Jahr als begehrter Junggeselle im Fernsehen nach der richtigen Partnerin gesucht hatte, hatte seine letzte Rose an Angelina Utzeri vergeben. Nach dem Finale hatte er jedoch festgestellt, dass sein Herz für eine andere schlägt. Nach der Show war er daraufhin mit der Zweitplatzierten Lisa Mieschke zusammen gekommen.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Eva Thümling, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Anzeige Anzeige

RTL David Jackson und Lisa Mieschke, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Eva und Sebastian trotzdem noch mal zueinanderfinden? Ja! Aus Freundschaft entsteht oft noch mehr! Ich glaube, Sebastian sieht sie wirklich nur als gute Freundin. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de