Für Nagelstudiobesuch: Alessia Herren pumpt Milch im Auto ab

Für Alessia Herren (24) war es jetzt mal höchste Zeit für einen Moment nur für sich: Die 24-Jährige hat sich auf den Weg ins Nagelstudio gemacht – zum allerersten Mal seit der Geburt ihres Sohnes Ates im April. Doch wer denkt, dass Mama dabei einfach die Seele baumeln lässt, hat die Rechnung ohne Alessias Organisationstalent gemacht. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich nämlich schon auf dem Weg dorthin und ließ ihre Fans wissen: "So bin ich auch noch nicht Auto gefahren – mit der Milchpumpe und dem Ladekabel an der Brust."

Damit sie ihre Pediküre anschließend in vollen Zügen genießen kann, ohne zwischendurch stillen zu müssen, pumpte die Influencerin bereits während der Fahrt eine Ration Muttermilch ab. Ihre Cousine war zum Glück mit von der Partie: Sie wartete mit dem kleinen Ates im Auto und versorgte ihn bei Hunger mit dem Fläschchen. Und auch Tochter Anisa-Amalia, die Alessia liebevoll "Principessa" nennt, musste nicht zu Hause bleiben – die Dreijährige durfte ihre Mama ins Nagelstudio begleiten.

Alessia, die Tochter der verstorbenen Ballermann-Legende und des Schauspielers Willi Herren (†45), lebt ihren Familienalltag gemeinsam mit Ehemann Can Nitkewitz in Köln. Zusammen ziehen sie Tochter Anisa-Amalia und Nesthäkchen Ates groß und teilen immer wieder Einblicke in ihr Leben als junge Familie. Der Name ihres Sohnes sorgte bereits für Interesse bei ihren Fans, als Alessia die Geburtsdaten und den schlichten, aber besonderen Namen Ates auf einem Foto mit seinem kleinen Füßchen präsentierte. Auch jetzt zeigt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, dass ihr Alltag von Nähe zu ihren Kindern geprägt ist – und sie sich ihre kleinen Auszeiten so organisiert, dass ihre Liebsten trotzdem immer im Mittelpunkt stehen.

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Juli 2025

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Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Kinder Anisa-Amalia und Ates, Mai 2026

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Ehemann Can, Dezember 2025