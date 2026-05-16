Nach Hayden Panettieres Enthüllung: Diana Jenkins wehrt sich

Hayden Panettieres (36) Enthüllungen über einen erschütternden Vorfall auf einer Yacht haben im Netz einen regelrechten Gerüchtesturm ausgelöst. Im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty (38) beschrieb die Schauspielerin, wie sie im Alter von 18 Jahren von einer älteren, ihr vertrauten Freundin aus dem Unterhaltungsbereich in einen Raum geführt und neben einen sehr prominenten nackten Mann ins Bett gelegt wurde. Weder den Mann noch die Frau nannte Hayden beim Namen – doch das hielt Fans im Netz nicht davon ab, wild über die Identität der Beteiligten zu spekulieren. Besonders ein Name fiel dabei immer wieder: Diana Jenkins. Die Reality-Bekanntheit weist die Gerüchte nun entschieden zurück.

Dianas Sprecher erklärte gegenüber TMZ: "Diana hatte schon zuvor mit falschen Online-Gerüchten zu tun, und leider ist dies nur ein weiteres Beispiel dafür. Um absolut klar zu sein: Es handelt sich ganz sicher nicht um Diana, und jeder, der etwas anderes behauptet, wird verklagt." Dianas Team betonte zudem, dass sie bereits in der Vergangenheit rechtlich gegen Personen vorgegangen sei, die ähnliche falsche Behauptungen über sie verbreitet hätten – und dass diese Verfahren mit Vergleichen zu ihren Gunsten endeten.

Hayden äußerte sich im Podcast neben der Yacht-Erfahrung auch zu anderen sehr privaten Themen. So outete sie sich unter anderem als bisexuell und sprach über die schwere Zeit, in der sie wegen Suchtproblemen, Angstzuständen und postpartalen Depressionen die Betreuung ihrer Tochter abgab. Ihre Erfahrungen möchte sie nun in ihren Memoiren "This Is Me: A Reckoning" mit anderen teilen. Dabei rückt Hayden nicht nur ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Jugend in den Fokus, sondern auch die persönlichen Belastungen und Brüche, die sie in ihrem Erwachsenenleben geprägt haben. Bei ihren Schilderungen des Yacht-Erlebnisses blieb die Schauspielerin bewusst bei anonymen Beschreibungen und nannte weder den berühmten Mann noch die ältere Vertraute beim Namen, was die Spekulationen um die Identität der Beteiligten erst anheizte. Diana ließ nun klarstellen, dass sie nichts damit zu tun hat. Hayden selbst hat sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Hayden Panettiere und Diana Jenkins

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Instagram / haydenpanettiere Hayden Panettiere

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