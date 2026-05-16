Drei Kinder: Chelsy Davy über Mutterfreuden und Vertrauen

Chelsy Davy (40) ist zum dritten Mal Mutter geworden und spricht jetzt offen darüber, wie sich dieses Kapitel ihres Lebens von den vorangegangenen unterscheidet. Im Podcast "Luminary Mothers" erzählte die 40-jährige Unternehmerin, dass sie trotz "Sorgen und Schreckmomenten" während ihrer dritten Schwangerschaft diesmal ein ganz neues Selbstvertrauen erlebt habe. Mit ihrem Ehemann Sam Cutmore-Scott zieht sie nun drei Kinder groß: Sohn Leo, Tochter Chloe – und den neugeborenen Finn.

"Es fühlt sich wirklich anders an, wenn man es schon zweimal gemacht hat. Natürlich gibt es noch Sorgen und Schreckmomente, aber diesmal habe ich mich viel wohler dabei gefühlt, meinen Instinkten zu vertrauen", erklärte Chelsy im Podcast. Beim ersten Kind Leo sei das noch eine ganz andere Geschichte gewesen: "Ich erinnere mich, dass mir Menschen sagten, eine Art 'Mutterinstinkt' werde mich leiten – aber mich auf so etwas zu verlassen, als ich buchstäblich keine Ahnung hatte, was ich tat, fühlte sich erschreckend an." Mit Baby Finn genieße sie nun bewusst jeden einzelnen Moment: "Ich koste jeden Augenblick aus und hoffe, dass es nicht zu schnell vergeht – wohl auch, weil ich weiß, dass es das letzte Mal ist."

Chelsy und Sam, ein Hotelier und ehemaliger Etonianer, haben erst Anfang des Jahres bekannt gegeben, dauerhaft nach Mauritius gezogen zu sein, wo die Unternehmerin ihr Schmucklabel AYA betreibt. Dass sie überhaupt Mutter geworden ist, habe sie selbst am meisten überrascht, wie sie offen im Podcast zugab: "Ehrlich gesagt war es nichts, woran ich in meinen Teenager-Jahren oder in meinen Zwanzigern gedacht habe." Und auch ihre Eltern hätten nicht damit gerechnet – "Ich glaube, sie hatten sich damit abgefunden, nie Enkel zu bekommen!", sagte Chelsy lachend. Bekannt wurde die gebürtige Simbabwerin einst durch ihre langjährige Beziehung zu Prinz Harry (41), mit dem sie von 2004 bis 2011 zusammen war.

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Getty Images Prinz Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy

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Instagram / chelsydavy Chelsy Davy mit ihrem Baby

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Instagram / chelsydavy Chelsy Davy mit ihrem Mann Sam Cutmore-Scott und ihren beiden Kindern