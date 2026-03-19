Pussycat-Dolls-Reunion: Darum ist Carmit Bachar nicht dabei

Carmit Bachar wird nicht Teil der geplanten Reunion der Pussycat Dolls sein – und das nicht, weil sie abgesagt hätte. Die Sängerin hat in einem ausführlichen Statement auf Instagram klargestellt: "Ich wurde bezüglich der Entscheidung der Gruppe, weiterzumachen, nicht kontaktiert." Sie habe von den Plänen ihrer ehemaligen Bandkolleginnen Nicole Scherzinger (47), Kimberly Wyatt (44) und Ashley Roberts (44) zur gleichen Zeit wie die Öffentlichkeit erfahren, schrieb die 51-Jährige am 17. März. Carmit erklärte, dass sie angesichts ihrer Rolle als Gründungsmitglied der Band und der Verbindungen, die zum Plattenvertrag führten, eine direkte Kommunikation zu schätzen gewusst hätte.

Sie sagte in ihrem Post weiter: "Meine Absicht, dies zu teilen, ist nicht, Uneinigkeit zu stiften, sondern der Wahrheit und den Fans, die uns über die Jahre hinweg unterstützt haben, Ehre zu erweisen. Transparenz und Respekt sind Werte, die mir sehr am Herzen liegen." Die ursprünglich sechsköpfige Girlgroup wird nun als Trio auf große Tournee gehen. Nicole, Kimberly und Ashley kündigten eine weltweite Tour mit 53 Terminen an, die am 5. Juni in Palm Desert, Kalifornien, startet. Im September folgen dann europäische Konzerte, beginnend in Kopenhagen, bevor die Reise am 13. Oktober in der Londoner O2 Arena endet. Begleitet wird die PCD-Forever-Tour von neuer Musik: Die Single "Club Song" soll den Auftakt für ein neues Kapitel der Pussycat Dolls markieren. Zudem erscheinen am 8. Mai erweiterte Neuauflagen der beiden Alben "PCD" und "Doll Domination".

Das Comeback der drei Sängerinnen war bereits seit Wochen im Gespräch. Im Februar wurden Nicole, Ashley und Kimberly gemeinsam beim Dinner in London gesichtet, wo sie laut Berichten letzte Details für die Reunion besprachen. Eine frühere Wiedervereinigung der Pussycat Dolls war bereits 2019 geplant gewesen, nach der Single "React" und Auftritten bei The X Factor UK sollte eine Tour folgen. Diese wurde jedoch 2022 abgesagt, und es folgte ein Rechtsstreit zwischen Gründerin Robin Antin (64) und Nicole, der erst 2025 mit einer vertraulichen Einigung endete. Carmit selbst betonte in ihrem Statement, dass sie stolz auf ihr Vermächtnis sei und gibt diesen Ausblick: "In nächster Zeit werde ich neue kreative Projekte vorstellen, darunter neue Musik, visuelle Arbeiten und eine spannende Zusammenarbeit mit einer Ikone der Fernseh- und Musikbranche … schon bald! XOXO, Carmit".

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Sipa Press Carmit Bachar 2013 in Los Angeles

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Backgrid Die Pussycat Dolls bei einem Band-Meeting 2020

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Backgrid Jessica Sutta, Nicole Scherzinger und Carmit Bachar bei einem Band Meeting 2020