Für Netflix: Harry und Meghan entwickeln neuen Kriegsfilm

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) sichern sich nun erneut anspruchsvolles Stoffmaterial für Netflix und diesmal wird es besonders ernst: Das Paar arbeitet an einer Spielfilm-Adaption des Afghanistan-Kriegsbuchs "No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege" von Major Adam Jowett. Wie Deadline berichtet, basiert das Projekt auf den erbitterten Kämpfen der Easy Company im Juli 2006 in der Helmand-Provinz. Das Drehbuch schreibt der Oscar-nominierte Autor Matt Charman, produziert wird der Film über Harry und Meghans Firma Archewell gemeinsam mit Tracy Ryerson.

Die Vorlage erzählt laut Just Jared, wie Adam Jowett als Kommandeur einer notdürftig zusammengestellten Einheit aus Fallschirmjägern und Royal Irish Rangers den Auftrag erhielt, das Verwaltungszentrum der Stadt Musa Qala um jeden Preis zu halten. Die Soldaten verschanzten sich in einem heruntergekommenen Komplex und waren zahlenmäßig deutlich unterlegen. Über 21 Tage und Nächte hinweg setzten die Taliban die Einheit mit immer neuen Angriffswellen unter Druck. Adam beschreibt in seinem Buch die extreme Hitze, das Chaos der Gefechte und die enorme psychische Belastung der Kommandoführung. Wie diese intensive Vorlage in der neuen Filmadaption umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Für Harry dürfte das Projekt eine besonders persönliche Bedeutung haben: Der Herzog von Sussex war selbst bereits zweimal im Rahmen aktiver Einsätze in Afghanistan stationiert. Darunter auch in der Helmand-Provinz, in der die Geschichte der Easy Company spielt. Das Filmprojekt reiht sich damit in eine wachsende Liste von Vorhaben ein, die Harry und Meghan gemeinsam mit Netflix entwickeln, darunter Adaptionen der Romane "The Wedding Date" und "Meet Me At The Lake", wie Deadline berichtet.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Amman, Jordanien

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Getty Images Prinz Harry, 23. April 2026

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen mit Tedros Adhanom Ghebreyesus das King-Hussein-Krebszentrum in Amman