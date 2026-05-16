Wegen Muttertag: Oliver Pocher stichelt gegen Ex Amira Aly

Amira Aly (33) ist schwanger! Die Moderatorin verkündete vor Kurzem, dass sie und ihr Partner Christian Düren (35) ein Baby erwarten. Während die 33-Jährige voller Vorfreude auf ihr neues Familienkapitel blickt, meldet sich ihr Ex-Mann Oliver Pocher (48) zeitgleich mit einer ganz anderen Geschichte zu Wort. In seinem Podcast "Patchwork Boys" mit Pietro Lombardi (33) kramt der Comedian zum Muttertag eine Patchwork-Anekdote hervor, die ihn erkennbar erheiterte. Als er die Kinder vor dem Muttertag aus der Schule abgeholt habe, habe er deren Basteleien gesehen. "Da haben die Kinder alle Muttertagskarten gemacht – und meine Kinder haben auf alle Karten immer draufgeschrieben 'liebe Mama, lieber Papa'. Da war Amira total sauer, das fand sie nicht gut", erzählt Oliver.

Er berichtet weiter, die Kinder hätten ihm alle ihre Bastelgeschenke in die Hand gedrückt, auf denen "Alles Liebe zum Muttertag" gestanden habe, während Amira nur eine Pflanze bekommen habe, "wo so ein trauriger Grashalm rausgeguckt hat". Er habe die Karten dann schnell an Amira weitergereicht: "Soll sie die haben. Ist doch sch*** egal, freu dich doch, dass die Kinder das draufschreiben", sagt er. Als Pietro im Podcast anmerkt, Muttertag sei für viele einfach "ein bisschen besonderer" als Vatertag, legt Oliver mit einem Spruch nach: "Vatertag ist immer dann, wenn überwiesen wird. Zwölfmal im Jahr ist Vatertag", witzelt er und sagt weiter, Muttertag sei "immer bei der Scheidung. Wenn abgerechnet wird – dann ist Muttertag."

Oliver und Amira waren von 2019 bis 2023 miteinander verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Nach ihrer Trennung machte das Ex-Paar immer wieder mit öffentlichen Aussagen und Sticheleien Schlagzeilen. Amira ist inzwischen mit dem Moderator Christian Düren liiert. Oliver ist laut aktuellem Stand wieder Single und Vater von insgesamt fünf Kindern – drei aus seiner ersten Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (43) und zwei mit Amira.

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Imago Oliver Pocher lächelt, November 2025

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und seine Söhne, April 2026

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Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Aly