"Du Hund": Bushido geht Ehefrau Anna-Maria im Podcast an

Im gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" haben Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) wieder einmal ganz unverblümt Einblicke in ihre Ehe gewährt – und dabei für einen besonders irritierenden Moment gesorgt. Zunächst schwärmte Anna-Maria zum wiederholten Mal völlig beseelt davon, wie sehr sich ihr einst so harter Rapper-Gatte emotional geöffnet habe: "Du bist halt wie so eine Walnuss, die so aufgesprungen ist." Bushido nahm das Liebesgeständnis mit einem Augenzwinkern auf: "Okay, hast du eine Walnuss aus mir gemacht, okay, sehr gut." Doch wer jetzt dachte, der selbsternannte "Krieger" mutiere plötzlich zum Kuschelbären, wurde enttäuscht. Mitten in der Romantik-Offensive feuerte er plötzlich ein rüdes "Du Hund!" in Richtung seiner Liebsten.

Anna-Maria fiel verständlicherweise aus allen Liebeswolken und hakte irritiert nach: "Sag mal, was war das?" Doch der Rapper schaltete sofort in den Verteidigungsmodus: "Was war das?", raunte er und wiegelte den verbalen Querschläger kurz darauf mit einem lässigen "Nix, alles gut" ab. Nach dem kleinen Rüpel-Intermezzo schlug die achtfache Mutter dann aber wieder leisere Töne an. Sie sprach über veraltete Rollenbilder, die bei Bushido bis heute für einen inneren "Struggle" sorgen. Für sie ist emotionale Nähe nämlich kein Zeichen von Schwäche, sondern das wahre Erfolgsgeheimnis ihrer Ehe: "Das Schönste, was du mir und den Kindern zeigen kannst, ist deine Liebe, weil das lässt ja jemanden nicht schwach sein, sondern im Gegenteil."

Das Großfamilienoberhaupt und seine Gattin wissen eben genau, wie man die Fans bei Laune hält. Ob beim privaten Rundgang durch die neue Luxusbleibe in Grünwald bei München oder im wöchentlichen Audio-Deep-Dive: Das Duo serviert seinen Fans stets eine unterhaltsame Mischung aus chaotischem Familienalltag und echtem Ehe-Drama. Während Anna-Maria die emotionale Chefanalytikerin gibt, bleibt ihr Mann der unberechenbare Impulstyp, der auch mal dazwischengrätscht. Am Ende zeigt das Power-Paar aber vor allem eines: Auch eine weichgekochte Walnuss vergisst ihre Berliner Wurzeln eben nie ganz.

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Instagram / anna_maria-ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Dezember 2025

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi mit ihrer Familie, Dezember 2025