Reese Witherspoon trifft auf Ex bei Abschlussfeier von Sohn

Ein seltenes Wiedersehen zweier Hollywood-Stars: Reese Witherspoon (50) und ihr Ex-Mann Ryan Phillippe (51) sind am Freitag gemeinsam zur Abschlussfeier der New York University in der Radio City Music Hall in New York aufgetaucht, wie Fotos zeigen, die TMZ vorliegen. Anlass war der Uni-Abschluss ihres gemeinsamen Sohnes Deacon Phillippe (22). Die beiden Ex-Partner posierten strahlend für Fotos und feierten den Meilenstein sichtlich entspannt Seite an Seite – ganz ohne Anzeichen von Anspannung zwischen den beiden. Für Fans war das gemeinsame Auftreten des einstigen Traumpaares ein nostalgischer Moment, der für einige Aufmerksamkeit sorgte.

Mit dabei war auch die gemeinsame Tochter Ava Phillippe (26) sowie Reeses jüngster Sohn Tennessee Toth (13), dessen Vater Jim Toth (55) ebenfalls vor Ort war. Deacon erschien stolz im lila Talar mit gelbem Satinband. Die Feier war noch dazu mit weiterer Prominenz gespickt: Auch Kate Hudson (47) feuerte ihren Sohn Ryder Robinson (22) an, begleitet von ihrem Verlobten Danny Fujikawa (39) sowie ihrer Mutter Goldie Hawn (80) und deren Partner Kurt Russell (75). Reese und Ryan begrüßten Kate und Danny mit herzlichen Umarmungen vor der Radio City Music Hall. Zudem war Supermodel Christy Turlington (57) zugegen, um den Abschluss ihrer Tochter Grace Burns zu feiern.

Dass Reese ein gutes Verhältnis zu ihren Ex-Männern pflegt, ist unlängst bekannt. Erst vor zwei Monaten berichtete das Magazin Us Weekly unter Berufung auf Insider, Reese habe zu Ryan ein besonders gutes Verhältnis. "Sie steht Ryan sehr nahe. Sie haben über die Jahre gemeinsam erzogen und sind Freunde." Auch bei den Zukunftsplänen der Kinder würden beide an einem Strang ziehen: "Sie hat ihre Kinder dabei unterstützt, in die Unterhaltungsbranche zu gehen. Was auch immer sie tun wollen, beide sind unterstützend."

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Getty Images Ryan Phillippe und Reese Witherspoon in New York, Oktober 2006

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Getty Images Ava Phillippe, Reese Witherspoon, Deacon Reese Phillippe und Jim Toth im Dezember 2019

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Imago Ryder Robinson und Kate Hudson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 in Los Angeles