Bulgarische ESC-Siegerin Dara will jetzt auf Deutsch singen

Nach ihrem Triumph beim Eurovision Song Contest in Wien wurde Siegerin Dara (27) in ihrer Heimat nun wie eine Heldin empfangen. Am Flughafen der bulgarischen Hauptstadt Sofia warteten jubelnde Fans auf die 27-Jährige und sangen ihren Siegerhit "Bangaranga". Der bulgarische Fernsehsender bTV übertrug die spontane Feier sogar live, wie die Bunte berichtet. Dara zeigte sich sichtlich gerührt und rief ihrer Fangemeinde zu: "Glaubt daran, dass ihr alles erreichen könnt. Träumt mutig, arbeitet, und eure Arbeit wird sich bezahlt machen." Doch damit nicht genug: Die Sängerin verriet außerdem, wie es musikalisch für sie weitergehen soll.

Gegenüber der Bild-Zeitung kündigte Dara nun an, ihren nächsten Song komplett auf Deutsch singen zu wollen. Während "Bangaranga" noch auf Englisch erschien, soll ihr neuer Titel den Namen "Ich liebe dich" tragen. Inspiration holt sich die Sängerin offenbar direkt aus der deutschen Hauptstadt, wie sie der Bild verriet: "Ich bin total in Berlin verliebt!" Fans dürfen also gespannt sein, wie sich die nächste Single der ESC-Gewinnerin anhören wird – und ob sie damit vielleicht auch international neue Akzente setzt.

Dara ist längst eng mit Deutschland verbunden, denn sie wurde von Lucy Diakovska (50) entdeckt. Die No Angels-Sängerin erkannte bereits vor elf Jahren Daras Potenzial, als sich beide bei der bulgarischen Ausgabe der Castingshow "The X Factor" kennenlernten. Aus dieser ersten Begegnung entwickelte sich später eine enge Freundschaft, wie Lucy kürzlich gegenüber der Bild-Zeitung erklärte: "In ihr habe ich mich gesehen", erinnerte sie sich. "Dara war so lebendig und dabei doch auch entspannt und ganz bei sich. Bei ihr wirkte nichts einstudiert."

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Getty Images Dara nach ihrem Eurovision-Sieg mit "Bangaranga", Mai 2026

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Getty Images Dara performt für Bulgarien mit "Bangaranga" im ESC-Finale, Mai 2026

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Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska, Musikerin