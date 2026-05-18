Darum redet Benny Blanco nicht über sein Sexleben mit Selena

Benny Blanco (38) hält sein Eheleben mit Selena Gomez (33) aus gutem Grund aus der Öffentlichkeit heraus – zumindest was das Schlafzimmer betrifft. In einer aktuellen Folge seines Podcasts "Friends Keep Secrets" wurde der Musikproduzent von seinem Co-Host Lil Dicky auf sein Sexleben mit Selena angesprochen. Doch Benny blockte die Frage charmant ab: "Darüber darf ich nicht öffentlich sprechen", sagte er. Auf die Nachfrage, ob ihm seine Frau per Verschwiegenheitserklärung verboten habe, über intime Details zu reden, verneinte er jedoch schmunzelnd.

Der Grund für seine Zurückhaltung ist deutlich simpler: "Nein, ich bin einfach so etwas wie ein Gentleman. Das ist so eine Sache, die ich mache.", erklärte Benny im Podcast. Dass Lil Dicky überhaupt so vertraut mit dem Paar ist, um solche Fragen stellen zu können, hat einen besonderen Hintergrund: Der Rapper fungierte beim Jawort von Selena und Benny im September 2025 auch als Trauredner. Die Sängerin schwärmte im selben Podcast später davon, dass er die Zeremonie unvergesslich gemacht habe – mit den richtigen Lachern an den richtigen Stellen und emotionalen Momenten im nächsten Atemzug.

Selena selbst bezeichnete die Hochzeit als einen "entscheidenden Moment" in ihrem Leben. Einem Insider zufolge habe sie strahlend und mit Freudentränen in den Augen den ganzen Tag lang nicht aufgehört zu lächeln – und ihren Gästen immer wieder erzählt, dass es das "beste Wochenende und der beste Tag meines Lebens" gewesen sei. Das Glück der beiden ist auch im Alltag spürbar: Zuletzt gewährte Selena auf Instagram Einblicke in ihr Leben als "Mrs. Blanco" – unter anderem mit einem gemeinsamen Küchen-Selfie beim Kochen. Benny hatte zuvor bereits gegenüber dem Magazin Interview verraten, wie schnell er wusste, dass Selena die Richtige ist: "Vom zweiten Date an war mir klar: Das ist meine Frau."

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

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Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco an ihrem Hochzeitstag