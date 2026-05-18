Augenlicht gefährdet: Sanitäter-Einsatz bei KDRS-Allstars

Bei Kampf der RealityAllstars hat Gino Bormann (38) alles riskiert – und das buchstäblich. Bei einer Challenge mussten die Kandidaten eine Träne über ihre Wange kullern lassen. Dafür standen ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung: Zwiebeln, Mentholbalsam oder Pfeffersoße. Gino entschied sich für die schärfste Option – und folgte dann sogar dem Spaßruf seiner Mitstreiterin Georgina Fleur (36), die lachend rief: "Mach's in die Augen." Der Realitystar setzte es tatsächlich um und schrie vor Schmerzen. Sanitäter mussten anrücken und seine Augen minutenlang mit Wasser ausspülen.

Mitstreiterin Cecilia Asoro (30) kommentierte den Vorfall schonungslos: "Das, was Gino da gerade macht, ist wirklich Körperverletzung." Auch Kate zeigte sich entsetzt über Ginos Einsatz: "Gino hat das Ganze so ausgereizt, dass sogar die Sanitäter kommen mussten und den verarzten mussten." Trotz des dramatischen Zwischenfalls hatte der Einsatz letztlich Erfolg – die Tränen kullerten tatsächlich. "Kampf der RealityAllstars" läuft mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ zum streamen.

Im Einzelinterview sprach Gino anschließend über das Erlebnis und zog dabei ein kurzes, aber eindeutiges Fazit: "Ich habe fast mein Augenlicht verloren, aber die Tränen sind dann gekullert." Zum Glück trug er keine dauerhaften Schäden davon. Gino Bormann ist bekannt dafür, bei Formaten wie "Kampf der RealityAllstars" keine halben Sachen zu machen – dass sein Einsatz diesmal die Grenze zur medizinischen Notversorgung überschreiten würde, dürfte aber selbst für ihn eine neue Erfahrung gewesen sein.

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RTL ZWEI Gino Bormann bei "Kampf der RealityAllstars"

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RTL Cecilia Asoro, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL ZWEI Gino Bormann bei "Kampf der RealityAllstars"