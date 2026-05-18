Nach Scheidung: Keith Urban geht allein über den Red Carpet

Bei den diesjährigen Academy of Country Music Awards am Sonntagabend zog Keith Urban (58) alle Blicke auf sich – und das ganz allein. Der Countrysänger lief den roten Teppich der ACM Awards solo ab, gut ein Jahr, nachdem er und seine damalige Frau Nicole Kidman (58) dort noch als verliebtes Paar für Schlagzeilen gesorgt hatten. Damals posierten die beiden Arm in Arm und ließen die Kameras mit ihren innigen Momenten kaum zur Ruhe kommen. Jetzt präsentierte sich Keith entspannt und gut gelaunt in einem lässig-stylischen Look: weite weiße Cargohosen, ein dunkelgraues Sakko und ein marineblau-halbtransparentes T-Shirt, das seine markanten Hals-Tattoos durchschimmern ließ. Dazu trug er klobige schwarz-weiße Sneaker und silbernen Schmuck.

Der Auftritt folgt auf die offizielle Scheidung des Paares im Januar dieses Jahres, nachdem die Trennung im September 2025 bekannt geworden war. Nach 19 gemeinsamen Ehejahren haben Keith und Nicole Kidman damit ein endgültiges Kapitel abgeschlossen. Laut aktuellen Berichten konzentrieren sich beide derzeit auf das Co-Parenting ihrer zwei gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15). Keith wirkte bei der Veranstaltung aufgeräumt und plauderte ausgelassen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern – von persönlichen Turbulenzen war ihm nichts anzumerken.

Auch Nicole scheint nach der Scheidung wieder Tritt zu fassen. Die Schauspielerin hat sich zuletzt mit einem großen Projekt zurückgemeldet und übernimmt die Hauptrolle in der Amazon-Prime-Video-Serie "Scarpetta", in der sie eine Gerichtsmedizinerin spielt. Gegenüber dem Magazin Hello! sprach sie dabei offen über "Vorwärtsbewegung" und die Bedeutung der Familie. Keith seinerseits bleibt ein fester Bestandteil der Countrymusicwelt – seit über drei Jahrzehnten gehört er zu den erfolgreichsten Crossover-Acts des Genres und ist bei den ACM Awards regelmäßig als Performer und Nominierter präsent.

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Getty Images Keith Urban bei den 61st Academy of Country Music Awards im MGM Grand Garden Arena in Las Vegas

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Bei CinemaCon 2026 in Las Vegas: Nicole Kidman bei der Warner-Bros.-Präsentation "The Big Picture"