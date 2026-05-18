Philipp Plein kämpft an der Seite seiner kranken Andreea

Designer Philipp Plein (48) steht seiner erkrankten Lebensgefährtin Andreea Sasu in einer schwierigen Zeit zur Seite. Die 36-jährige Rumänin liegt seit Anfang April im Princess-Grace-Krankenhaus in Monaco – mit einer kurzen Unterbrechung bereits seit drei Wochen. Sie war damals mit einer lebensbedrohlichen Situation eingeliefert worden und musste notoperiert werden. Laut Informationen von Bild leidet sie an einer Infektion, die in Schüben verläuft und nur schwer zu behandeln ist. Andreea war zwischenzeitlich kurz entlassen worden, doch die Schmerzen kehrten zurück und sie musste erneut in die Klinik.

Gegenüber Bild zeigte sich Philipp emotional: "Nicht alles im Leben läuft immer so, wie man sich das wünscht. Aber irgendwie bekommt man alles schon geregelt. Nur wenn es um die Gesundheit geht, und insbesondere um die eines geliebten Menschen und der Mutter meines Sohnes, dann ist alles andere total egal. Wir hoffen nur, dass Andreea bald wieder bei uns ist. Ich tue alles in meiner Macht Stehende dafür", so der 48-Jährige. Der Designer besucht seine Freundin täglich im Krankenhaus und postet auf Instagram rührende Fotos, wie er an ihrer Seite im Krankenbett liegt. Dazu schreibt er: "Ich werde nicht ruhen, bis du wieder zu Hause bei uns bist. Es tut weh, jeden Tag in das Krankenhaus zu fahren. Aber es tut noch mehr weh, dich zu verlassen." Sollte sich ihr Zustand dauerhaft nicht verbessern, plant Philipp, Andreea zur weiteren Behandlung nach Berlin zu bringen – dort hat er bereits Kontakt zu einem Spezialisten aufgenommen.

Während Andreea in der Klinik ist, kümmert sich Philipp allein um die Kinder. Neben dem gemeinsamen Sohn Hurricane, der 21 Monate alt ist, betreut er derzeit auch seine Söhne Halo Ocean und Rouge Sky Galaxy, die aus seiner früheren Beziehung mit Lucia Bartoli (32) stammen. Zwischen den Ex-Partnern läuft nach wie vor ein Sorgerechtsstreit. Darüber hinaus hat Philipp einen weiteren Sohn namens Romeo Prince – der Zehnjährige lebt bei seiner Mutter in Brasilien, aber der Designer hält engen Kontakt zu ihm.

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Instagram / philippplein Designer Philipp Plein und seine Partnerin Andreea Sasu

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Instagram / philippplein Philipp Plein besucht seine Freundin Andreea

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