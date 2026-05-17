Bulgarische ESC-Sensation: Lucy entdeckte Dara zuerst

Für Lucy Diakovska (50) ist der Sieg ihres Schützlings Dara (27) beim Eurovision Song Contest in Wien ein ganz besonderer Moment. Die Bulgarin hat mit ihrem Song "Bangaranga" den ESC 2026 gewonnen – und Lucy, bekannt als Mitglied der deutschen Girlband No Angels, hat die junge Sängerin bereits vor elf Jahren entdeckt. In einem Beitrag für Bild schwärmt Lucy von Daras außergewöhnlichem Talent und von der tiefen Freundschaft, die zwischen den beiden entstanden ist. "Meine Freundin Dara hat den ESC verdient gewonnen und ich bin immer noch ganz aufgeregt", schreibt die 50-Jährige sichtlich bewegt.

Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 2015, als Lucy als Jurorin bei der bulgarischen Version der Castingshow "The X Factor" saß. Dara trat damals als Kandidatin an und hinterließ bei der Sängerin sofort einen tiefen Eindruck. "In ihr habe ich mich gesehen", erinnert sich Lucy. "Dara war so lebendig und dabei doch auch so entspannt und ganz bei sich. Bei ihr wirkte nichts einstudiert." Dara schaffte es damals auf Platz drei – heute steht sie ganz oben. Seitdem ist Lucy Mentorin und enge Freundin geblieben. Der Weg zum ESC-Triumph war jedoch nicht einfach: In ihrer Heimat Bulgarien wurde Dara für ihren Song "Bangaranga" heftig kritisiert. "Viele unserer Landsleute waren grausam zu ihr", berichtet Lucy. Manche hätten das Lied sogar als satanisch bezeichnet, weil es davon handle, mit guter Stimmung das Böse zu vertreiben.

Dara, mit bürgerlichem Namen Darina Nikolaewa Jotowa, stammt aus der Hafenstadt Warna am Schwarzen Meer. Mit ihrem ESC-Sieg, der die Spitze ihrer bisherigen musikalischen Laufbahn darstellt, hat sie für Bulgarien erstmals in der Geschichte des Landes den Wettbewerb gewonnen. Für Lucy ist das mehr als ein musikalischer Erfolg – für sie steht Daras Triumph auch für etwas Größeres: "Sie wird die erste bulgarische Künstlerin sein, die der Welt erklärt, wer Bulgarien ist."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: ESC-Gewinnerin Dara und Lucy Diakovska

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Imago Lucy Diakovska bei SCHLAGERBOOOM 2025

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darnadude Sängerin Dara, ESC-Gewinnerin 2026