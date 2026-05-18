Heather Locklears Tochter hat ihre große Liebe geheiratet

Am vergangenen Samstag hat Ava Sambora (28) in Santa Barbara ihrem langjährigen Partner Tyler Farrar das Jawort gegeben. Die Tochter von Schauspielerin Heather Locklear (64) und Bon Jovi-Gitarrist Richie Sambora (66) strahlt auf Fotos, die Page Six vorliegen, in einem weißen, schulterfreien Kleid, während Tyler einen schwarzen Anzug mit gleichfarbigem Hemd trägt. Zu den Gästen gehören natürlich auch Avas berühmte Eltern – Heather an der Seite ihres neuen Freundes Lorenzo Lamas (68) und Richie in Begleitung seiner Partnerin. Die Feierlichkeiten begannen schon einen Tag früher mit einem gemeinsamen Probedinner.

Bei der Zeremonie war es Richie, der seine Tochter zum Altar führte. Wie Aufnahmen zeigen, saßen die Ex-Partner Heather und Richie während der Trauung nebeneinander. Heather und Lorenzo hielten lächelnd Händchen, Richie und seine Begleiterin lachten herzlich. Auf seinem Instagram-Account teilte der stolze Vater mehrere emotionale Videos der Feier – darunter einen Clip, in dem Ava und Tyler ausgelassen zu Bon Jovis "Livin' on a Prayer" singen und tanzen, während Richie im Hintergrund mitträllert. Besonders bewegend war der Vater-Tochter-Tanz: Gespielt wurde das Lied "I'll Always Walk Beside You", das Richie eigens für seine Tochter geschrieben hatte und das 2012 veröffentlicht wurde. "Mein Vater hat dieses Lied geschrieben", sagte Ava in einem Instagram-Video sichtlich bewegt, während sie sich an ihn schmiegte.

Die Hochzeit ist für Heather auch deshalb so ein emotionaler Moment, weil die Jahre davor alles andere als leicht waren. In der Vergangenheit musste sie sich mehrfach wegen Alkoholmissbrauchs vor Gericht verantworten. Auch 2023 hieß es, dass sie weiter mit Suchtproblemen zu kämpfen habe. Umso wichtiger war für sie immer Ava, die in dieser Zeit als größte Stütze galt. Als Tyler Ava vor zwei Jahren den Antrag machte, wurde genau das wieder sichtbar. Damals berichteten Medien wie Daily Mail, dass er am Strand mit einem funkelnden Diamantring um ihre Hand anhielt. Es soll unzählige weiße Blumen gegeben haben, und Ava habe ohne zu zögern Ja gesagt.

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Getty Images Heather Locklear mit ihrer Tochter Ava

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Getty Images Bei der Rock & Roll Hall of Fame: Ava Elizabeth Sambora bei der 33. Induction Ceremony in Cleveland, 2018

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Getty Images Richie Sambora und seine Tochter Ava bei den Radio Disney Music Awards