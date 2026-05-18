Das steckt hinter "American Pie"-Star Jason Biggs' Ehe-Aus

Jason Biggs (48) und seine Frau Jenny Mollen (46) sind nach 18 gemeinsamen Jahren getrennt. Warum das Paar seine Ehe beendete, ist bisher nicht ganz klar. Ein Insider deutet jetzt gegenüber Daily Mail an, dass aber offenbar der aktuelle Karriereaufschwung des ehemaligen American Pie-Stars eine Belastung für die Ehe war. Auf der einen Seite sei Jason gestresst gewesen – gleichzeitig habe er durch seine Gewichtsabnahme neues Selbstbewusstsein bekommen. Das kurbelte letztlich seine Karriere in Hollywood wieder an, trieb aber angeblich auch "einen Keil" zwischen ihn und Jenny. Als es kein Zurück mehr gab, beschlossen die beiden wohl, die Beziehung endgültig zu beenden.

Ein schlechtes Verhältnis scheinen Jenny und Jason aber trotz dessen nicht zu haben. Wie ein Sprecher gegenüber People bestätigte, seien sie auf "großartige Art" miteinander verbunden. Der Fokus liege jetzt auf der gemeinsamen Erziehung der beiden Söhne Sid und Lazlo. Auch in Zukunft wolle das Ex-Paar noch zusammen Zeit verbringen und die gute Beziehung aufrechterhalten. Vor wenigen Tagen feierten sie daher auch Jasons 48. Geburtstag gemeinsam als Familie. Von Scheidung scheint bisher keine Rede zu sein. Weder Jenny noch Jason äußerten sich persönlich.

Jason und Jenny kennen sich bereits seit 2008. Damals drehten sie den Film "My Best Friend's Girl". Offenbar funkte es bei den Dreharbeiten zu der Komödie ordentlich, denn sie verlobten sich noch im selben Jahr. Auch mit der Hochzeit verloren die beiden keine Zeit. Die Trauung fand nur wenige Monate später mit rund 40 Gästen in Napa, Kalifornien, statt. 2014 kam dann Söhnchen Sid zur Welt, 2017 folgte sein Bruder Lazlo. Ihre Ehe hielten Jason und Jenny größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, aber hin und wieder besuchten sie rote Teppiche gemeinsam oder teilten Familienfotos im Netz.

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Getty Images Jason Biggs und Jenny Mollen in New York City

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Getty Images Jason Biggs und Jenny Mollen bei der Premiere von "Orange is the New Black" Staffel 7 in New York

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Getty Images Jenny Mollen und Jason Biggs