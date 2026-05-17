"Bangaranga": So tickt die bulgarische ESC-Gewinnerin Dara

Mit ihrem Song "Bangaranga" hat Dara (27) den 70. Eurovision Song Contest 2026 in Wien gewonnen und damit Musikgeschichte geschrieben: Die 27-jährige Sängerin aus Bulgarien hat mit 516 Punkten den ersten Sieg in der Geschichte ihres Landes geholt. Doch wer ist die frischgekrönte Popkönigin, die gerade ganz Europa den Kopf verdreht? Mit bürgerlichem Namen heißt sie Darina Nikolaewa Jotowa und stammt aus der Hafenstadt Warna am Schwarzen Meer, wo ihr Weg an die Spitze des europäischen Popgeschehens schon früh begann. Bereits als Teenager besuchte sie laut Independent eine Kunstschule in Warna und spezialisierte sich auf Folklore-Gesang – eine Ausbildung, die sie auch heute noch als prägend für ihren Umgang mit der Stimme beschreibt.

Mit 16 Jahren belegte Dara den dritten Platz bei der bulgarischen Ausgabe von X Factor und unterschrieb danach ihren ersten Plattenvertrag. Seitdem hat sie sich in Bulgarien als feste Größe etabliert: Mehrere ihrer Singles erreichten Platz eins der offiziellen Airplay-Charts – insgesamt kommt ihre Musik auf mehr als 80 Millionen Streams und Aufrufe. Auch international hat ihr Schaffen bereits Spuren hinterlassen – ihr Song "Mr. Rover" wurde vom K-Pop-Star Kai, Mitglied der südkoreanischen Gruppe EXO, unter dem Titel "Rover" neu aufgenommen. Zuletzt veröffentlichte Dara das Album "ADHDARA", das ihren eigenen Angaben zufolge von ihrer Diagnose als ADHS-Betroffene im Erwachsenenalter inspiriert wurde. Beim diesjährigen ESC, an dem Bulgarien nach dreijähriger Pause wieder teilnahm, gelang ihr nun das, was bislang keinem Vertreter des Landes geglückt war: der ganz, ganz große Wurf.

Trotz des historischen Triumphs zeigt sich der frischgebackene Weltstar herrlich bodenständig. Stolz streckte sie im Siegerinterview ihren funkelnden Ehering in die Kamera und erklärte, dass sie und ihr Mann vor dem Finale eine Wette abgeschlossen hatten: Er war überzeugt davon, dass sie gewinnen würde. Jetzt, wo er recht behalten hat, wollte er den Sieg mit ihr auf dem Hotelzimmer bei Pizza feiern. "Mein Ehemann wartet auf mich", sagte Dara in einem Interview nach dem Finale und scherzte: "Er möchte Pizza mit mir bestellen. Ich kann es kaum erwarten." Passend dazu feiert das Paar am 18. Mai, also kurz nach ihrem ESC-Triumph, seinen ersten Hochzeitstag.

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darnadude Sängerin Dara, ESC-Gewinnerin 2026

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Getty Images Johannes Pietsch aka JJ überreicht Dara (Darina Nikolaeva Yotova) die ESC-2026-Trophäe in der Wiener Stadthalle, Mai 2026

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Getty Images Dara performt für Bulgarien mit "Bangaranga" im ESC-Finale, Mai 2026

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