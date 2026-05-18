"Bitch": Sam Dylan wirft ESC-Star JJ Respektlosigkeit vor

Realitystar Sam Dylan (35) hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet und ESC-Vorjahressieger JJ (25) öffentlich Respektlosigkeit vorgeworfen. Auslöser war das mittlerweile viel diskutierte Verhalten des österreichischen Musikers beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien. Als er der Gewinnerin Dara aus Bulgarien die Trophäe überreichte, sagte er zu ihr: "Bitch, ich wusste, du würdest gewinnen. Ich liebe dich! Herzlichen Glückwunsch." Sam hält das Verhalten des 25-Jährigen jedoch für inakzeptabel: "Wie kann man so wenig Respekt vor dem ESC und der Gewinnerin haben."

In seinem Instagram-Post kritisiert Sam vor allem die Wortwahl, die seiner Meinung nach nichts auf der großen ESC-Bühne zu suchen habe. "Selbst wenn du 'Bitch' als vogue empfindest, ist und bleibt das Wort einfach eine Beleidigung und niveaulos", regt sich der TV-Star auf und legt nach: "So kannst du auf der Straße oder in der Realityshow reden. Aber nicht beim ESC, wo die ganze Welt zuschaut!" Sam verlinkt den Sänger sogar unter seinem Post und schließt ihn wütend ab: "Du bist echt eine Schande und sowas wie du wollte den ESC sogar hosten. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Lern erstmal, dich richtig auszudrücken."

Der Zwischenfall bei der Siegerverleihung hatte bereits kurz nach dem Finale für Diskussionen gesorgt und spaltet die Fangemeinde bis heute. "Ich war so schockiert. Ich dachte, ich höre nicht richtig", kommentiert Reality-Kollegin Tanja Tischewitsch (36) unter Sams Post auf Instagram. Andere Nutzer sehen die Situation hingegen deutlich gelassener und halten die Debatte für überzogen. "Also man kann's auch übertreiben", schreibt ein User, während ein anderer betont: "Sorry, aber diese Empörung wirkt grad künstlich und unglaubwürdig." Ob sich JJ oder Dara selbst noch zu der Situation äußern werden, bleibt offen.

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Collage: Imago, Imago Collage: Realitystar Sam Dylan und ESC-Sieger JJ

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Imago Dara erhält von JJ die ESC-2026-Trophäe bei der Grand Final-Show in der Wiener Stadthalle, Mai 2026

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Getty Images Johannes Pietsch aka JJ überreicht Dara (Darina Nikolaeva Yotova) die ESC-2026-Trophäe in der Wiener Stadthalle, Mai 2026